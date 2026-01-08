Makar Sankranti 2026 Rashifal: मकर संक्रांति पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे 2 बड़े ग्रह! मचेगी उथल-पुथल

Makar Sankranti 2026 Rashifal: मकर संक्रांति का पर्व इस बार 14 जनवरी 2026, बुधवार को मनाया जाएगा. ज्योतिषियों के अनुसार, यह मकर संक्रांति का पर्व मकर राशि वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है. दरअसल, जनवरी के मध्य में मकर राशि में एक के बाद एक कई बड़े ग्रह प्रवेश करेंगे, जिससे इस राशि में लगातार ग्रहों की झड़ी लग जाएगी. खास बात यह है कि सिर्फ दो दिनों के भीतर दो प्रभावशाली ग्रहों का आगमन मकर राशि के जीवन पर गहरा असर डालने वाला है.

दो दिन में दो बड़े ग्रहों का प्रवेश

ज्योतिष गणना के अनुसार, 13 जनवरी 2026 को सुख-वैभव के कारक शुक्र ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इसके अगले ही दिन यानी 14 जनवरी को सूर्य देव मकर राशि में आएंगे. इन दोनों ग्रहों के एक साथ होने से मकर राशि में शुक्रादित्य योग का निर्माण होगा, जिसे शुभ और उन्नति देने वाला माना जाता है.

शुक्र जहां आराम, ऐश्वर्य, प्रेम और आर्थिक सुख का संकेत देते हैं, वहीं सूर्य आत्मबल, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, सरकारी क्षेत्र और उच्च पदों से जुड़ा ग्रह है. इन दोनों की संयुक्त ऊर्जा से मकर राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

सूर्य गोचर का विशेष महत्व

14 जनवरी को सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे. इसी के साथ खरमास की अवधि समाप्त हो जाएगी और मांगलिक गतिविधियों के लिए शुभ समय की शुरुआत मानी जाएगी. इसी दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, जिसे धार्मिक दृष्टि से भी बेहद शुभ माना जाता है.

बनेगा पंचग्रही योग

जनवरी 2026 के दौरान मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा जैसे ग्रह अलग-अलग समय पर मौजूद रहेंगे. इन ग्रहों के संयोग से मकर राशि में पंचग्रही योग बनेगा. इस योग का असर खास तौर पर करियर, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर सकारात्मक रहने वाला है.

मकर राशि वालों पर क्या पड़ेगा असर

जनवरी 2026 में मकर राशि वालों की लव लाइफ में संतुलन बना रहेगा. रिश्तों में समझदारी दिखाने की जरूरत होगी. किसी भी फैसले में जल्दबाजी से बचें, खासकर जब बात नए ऑफर, निवेश या बड़े सौदों की हो. पैसों से जुड़े निर्णय परिवार की सलाह से लेना बेहतर रहेगा.

इस महीने अतिरिक्त आय के अवसर भी मिल सकते हैं. 13 जनवरी के बाद शुक्र के प्रभाव से मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. वहीं 15 जनवरी के बाद नए काम या बिजनेस की शुरुआत के योग बन सकते हैं. इस समय धैर्य और सोच-समझकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

कैसी रहेगी सेहत?

जनवरी 2026 में मकर राशि वालों की सेहत सामान्य से अच्छी रहने की संभावना है. हालांकि, लापरवाही बिल्कुल न करें. नियमित दिनचर्या और संतुलित खान-पान आपको फिट बनाए रखेगा.

