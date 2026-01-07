scorecardresearch
 
Makar Sankranti 2026: 14 जनवरी से शुरू होंगे भगवान के दिन, इन 4 राशियों के लोग हो सकते हैं अमीर

Makar Sankranti 2026: 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इसी के साथ सूर्य उत्तरायण होंगे, जिसे देवताओं का समय माना जाता है. इस दौरान सूर्य की ऊर्जा बढ़ जाती है. ज्योतिषविदों के अनुसार, सूर्य के मकर राशि में रहने तक चार राशियों को विशेष लाभ मिलेंगे.

14 जनवरी से भगवान के दिन शुरू होने वाले हैं.
14 जनवरी से भगवान के दिन शुरू होने वाले हैं.

Surya Gochar 2026: 14 जनवरी को मकर संक्रांति है. इस दिन सूर्य मकर राशि में गोचर करने वाले हैं और यहां 13 फरवरी तक रहेंगे. मकर राशि में जाते ही सूर्य उत्तरायण के हो जाएंगे. यानी इस दिन से सूर्य उत्तर दिशा की तरफ संचरण करेंगे. इन दिनों को भगवान का दिन माना जाता है. इस अवधि में सूर्य देव अधिक प्रबल, ऊर्जावान और प्रभावशाली हो जाते हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि सूर्य के उत्तरायण होते ही चार राशि के जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होंगे.

मेष राशि
सूर्य के उत्तरायण का होते ही मेष जातकों के लिए अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है. इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. नौकरी और कारोबार में किए गए आपके हर प्रयास सफल लाएंगे. आपके क्रिएटिव काम की हर जगह तारीफ होगी. सरकारी या उच्च पद की तैयारी कर रहे लोगों को भी इस दौरान अच्छी खबर मिल सकती है. आपकी आय बढ़त पर रहेगी और आर्थिक हालात मजबूत होंगे.

सिंह राशि
सिंह राशि पर अभी शनि की ढैय्या और केतु के प्रभाव का प्रभाव है. लेकिन इस राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव है. ऐसे में सूर्य के उत्तरायण का होते ही सिंह राशि वालों को अनायास लाभ मिलेंगे. आप बहुत कम प्रयत्न करके भी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं. आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. व्यापारिक फैसले लाभदायक रहेंगे. मुनाफा बढ़ेगा. पैतृक संपत्ति से फायदा संभव है. 

वृश्चिक राशि
सूर्य के मकर में प्रवेश से वृश्चिक राशि की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है. आपके खर्चों में कमी आएगी. कम निवेश के बावजूद आप अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगे. आपको कहीं से रुके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है. वरिष्ठों और प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा. उनके संपर्कों की मदद से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है. विदेश शिक्षा या निवास के योग भी बन सकते हैं.

मकर राशि
मकर राशि सूर्य पुत्र शनि की राशि है और इस राशि में सूर्य के आते ही इसके जातकों को जबरदस्त लाभ प्राप्त हो सकता है. आप अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग कर पाएंगे और लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे. इस दौरान नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है. व्यापारियों का मुनाफा डबल हो सकता है. धनधान्य की प्राप्ति से आपका मन प्रसन्न रहेगा. संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है.

---- समाप्त ----
