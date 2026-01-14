scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Sankranti 2026: 14 जनवरी को मना रहे हैं मकर संक्रांति! न करें ये एक गलती, नोट करें स्नान-दान की सही टाइमिंग

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति 2026 इस बार तिथि और नियमों को लेकर चर्चा में है. संक्रांति और षटतिला एकादशी एक साथ पड़ने से लोगों में 14 जनवरी और 15 जनवरी को लेकर असमंजस बना हुआ है. तो जानते हैं कि जो लोग 14 जनवरी यानी आज स्नान व दान कर रहे हैं उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस शुभ मुहूर्त में स्नान व दान करना चाहिए.

Advertisement
X
14 जनवरी को मना रहे मकर संक्रांति तो करें इन खास नियमों का पालन (Photo: Getty Images)
14 जनवरी को मना रहे मकर संक्रांति तो करें इन खास नियमों का पालन (Photo: Getty Images)

Makar Sankranti 2026 Date: मकर संक्रांति सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश और सूर्य  उत्तरायण की शुरुआत का पर्व होता है. इस दिन सूर्यदेव की उपासना, पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है. हर साल यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन साल 2026 में मकर संक्रांति की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है. वजह है कि 14 जनवरी यानी आज षटतिला एकादशी का पड़ना. ऐसे में अगर आप 14 जनवरी को मकर संक्रांति मना रहे हैं, तो एक बड़ी गलती करने से बचना बेहद जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि आज किन गलतियों से सावधान रहना होगा और क्या स्नान-दान का मुहूर्त.

14 या 15 जनवरी, क्यों है कंफ्यूजन?

द्रिक पंचांग के अनुसार, 14 जनवरी 2026 की रात सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे. शास्त्रों के मुताबिक, यदि सूर्य का गोचर रात में होता है, तो धार्मिक कर्म अगले दिन किए जाते हैं. इसी कारण कई विद्वान 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि, परंपरानुसार देश के कई हिस्सों में 14 जनवरी यानी आज ही संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इस दिन एकादशी होने के कारण कुछ नियमों का पालन बेहद जरूरी है.

सम्बंधित ख़बरें

मकर संक्रांति मई या जून में पहुंचने में हजारों साल लगेंगे.  ( Photo: PTI)
...तो मई में मनाई जाएगी मकर संक्रांति ? जानिए इसके पीछे का पूरा वैज्ञानिक सच
Makar Sankranti 2026 Date
मकर संक्रांति कब है, आज या कल? इस विद्वान संन्यासी ने दूर किया सस्पेंस
Makar Sankranti 2026
मकर संक्रांति कब है, आज या कल? पंडितों ने दूर किया तारीख का कन्फ्यूजन
makar sankranti 2026
14 या 15 जनवरी, कब है मकर संक्रांति? तारीख पर ज्योतिषविदों में छिड़ी बहस
Kite Flying Safety Tips
मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का मजा न बन जाए सजा!, इन 3 बातों का रखें ध्यान

न करें ये गलतियां

1. चावल या खिचड़ी का सेवन और दान न करें

जो लोग आज मकर संक्रांति मना रहे हैं, वह लोग आज चावल का सेवन और खिचड़ी का दान ना करें. संयोग से षटतिला एकादशी भी आज ही है, ऐसे में 14 जनवरी को खिचड़ी बनाना या चावल से जुड़ा दान करना धार्मिक रूप से उचित नहीं माना जाता है.

Advertisement

2. स्नान-दान का समय न करें नजरअंदाज
 
मकर संक्रांति पर बिना शुभ मुहूर्त के स्नान और दान करने से पुण्य फल कम हो सकता है. इसलिए, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय के समय या खास मुहूर्त में ही स्नान-दान करना शुभ माना जाता है. 

3. तिल-दान को नजरअंदाज न करें

षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति दोनों में तिल का विशेष महत्व है. तिल, गुड़ और तिल के तेल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

4. एकादशी के नियमों की अनदेखी न करें

षटतिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है. इस दिन उपवास के नियमों को तोड़ना या तामसिक भोजन करना दोषकारी माना जाता है.

मकर संक्रांति पर आज इतने बजे तक रहेगा स्नान-दान का मुहूर्त (Makar Sankranti 2026 Snan Daan Muhurat)

ज्योतिषियों और पंडितों के अनुसार, जो लोग 14 जनवरी यानी आज स्नान व दान कर रहे हैं. उनके लिए स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 9 बजकर 3 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. लेकिन, अगर आप 15 जनवरी यानी कल मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं तो स्नान और दान का मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement