Makar Sankranti 2025: शनि की राशि में पंचग्रही गोचर, मकर संक्रांति से शुरू होगा 3 राशियों का 'स्वर्णिम काल'

Makar Sankranti 2026: 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और इस दिन से सूर्य उत्तरायण के हो जाएंगे. मकर संक्रांति के दौरान कई ग्रहों का बैक-टू-बैक गोचर भी होने वाला है. हिंदू पंचांग के अनुसार, मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे. अगले दिन 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में जाएंगे. फिर 16 जनवरी, 17 और 19 जनवरी को क्रमश: मंगल, बुध और चंद्रमा भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे. ग्रहों का ये बैक-टू-बैक गोचर तीन राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है.

मेष राशि

नौकरी में लंबे समय से रुका प्रमोशन या इंक्रिमेंट आपको मिल सकता है. नौकरी बदलने या नौकरी से व्यापार में शिफ्ट होने वालों के लिए भी समय अनुकूल दिख रहा है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को इस दौरान सफलता मिल सकती है. व्यापारी वर्ग के लोगों के हाथ मुनाफे की कोई बड़ी डील लग सकती है. नया काम या स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. इस दौरान आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर लोगों के सामने आएगी. आपके नेतृत्व में किया गया प्रत्येक कार्य सफल होगा.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए भी यह संयोग शुभ दिखाई दे रहा है. कर्क राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होंगे. मेहनत, लगन से किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी. अचानक धन लाभ के योग बनेंगे. खर्चों पर आपका नियंत्रण रहेगा और बचत पर ध्यान देंगे. धन से जुड़ा कोई विवाद दूर होने वाला है. छात्रों के लिए यह समय उपलब्धियों से भरा रहने वाला साबित हो सकता है. विदेश से जुड़े कार्यों और यात्राओं से लाभ संभव है.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को करियर में बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है. नौकरी में तरक्की होगी. यापार में अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं. धनधान्य संवार पर रहेगा. आय के नए साधन बनेंगे और भविष्य की योजनाएं मजबूत होंगी. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और पार्टनर से चली आ रही गलतफहमियां दूर होंगी. संतान की प्रगति और व्यवहार से भी मन संतुष्ट रहेगा. परिवार संग किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं. सिंगल जातकों के जीवन में किसी खास शख्स की एंट्री संभव है.

