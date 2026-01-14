scorecardresearch
 
Mahalakshmi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के ठीक बाद बनेगा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के द्वार

Mahalakshmi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के बाद ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे एक शक्तिशाली राजयोग का निर्माण होगा. दरअसल, 16 जनवरी को मंगल-चंद्रमा की युति से बनने वाला महालक्ष्मी राजयोग कुछ राशियों के लिए करियर, धन और सफलता के नए रास्ते खोल सकता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह शुभ योग किन राशियों के लिए लाभकारी रहेगा.

महालक्ष्मी राजयोग 2026 (Photo: ITG)
Mahalakshmi Rajyog 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार जनवरी के मध्य का समय ज्योतिषीय दृष्टि से काफी खास रहने वाला है. इस दौरान कई बड़े ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, जिससे शुभ योग और राजयोग बनेंगे. इस दौरान बदली ग्रहों की चाल का असर सिर्फ व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया की गतिविधियों पर भी देखने को मिल सकता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, मकर संक्रांति के ठीक अगले दिन यानी 16 जनवरी को साहस और ऊर्जा के कारक मंगल ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद, 18 जनवरी को चंद्रमा भी मकर राशि में पहुंच जाएंगे. जब ये दोनों ग्रह मकर राशि में मिलेंगे, तो महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा. ज्योतिष के अनुसार, यह योग कुछ राशियों के लिए खास तौर पर लाभ देने वाला माना जा रहा है. इस दौरान लकी राशियों को नौकरी, आय और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को भी मिल सकते हैं. 

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए यह राजयोग करियर और बिजनेस के लिहाज से शुभ संकेत दे रहा है.  यह योग आपकी कुंडली में कर्म भाव में बन रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र में अच्छे मौके मिल सकते हैं.  जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छा ऑफर मिल सकता है. आपकी मेहनत और रचनात्मक सोच आपको आगे बढ़ाएगी. व्यापार से जुड़े लोगों को मुनाफा हो सकता है. नया काम शुरू करने या किसी बड़े फैसले के लिए समय अनुकूल रहेगा. मानसिक रूप से भी आप खुद को मजबूत और संतुलित महसूस करेंगे. 

कन्या राशि 
कन्या राशि वालों के लिए महालक्ष्मी राजयोग कई तरह से लाभ लेकर आ सकता है. यह योग आपकी कुंडली के पंचम भाव में बन रहा है.  ऐसे में अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं. पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी और रिश्तों में बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा.  छात्रों के लिए यह समय खास हो सकता है.  पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और किसी अच्छे संस्थान में दाखिले के योग भी बन रहे हैं.  प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव आ सकता है और रिश्ते मजबूत हो सकते हैं. 

धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए महालक्ष्मी राजयोग आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है.  यह योग आपकी कुंडली में धन और वाणी से जुड़े क्षेत्र में बन रहा है. ऐसे में अचानक धन मिलने के योग बन सकते हैं. इस समय रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या कोई नया आय का स्रोत बन सकता है. कामकाज में तेजी आएगी और लंबे समय से अटके किसी काम में सफलता मिलने की संभावना है. परिवार का माहौल भी शांत और सकारात्मक रहेगा.  आपकी बातों में असर बढ़ेगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे.

---- समाप्त ----
    Advertisement