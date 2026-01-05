scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mahalakshmi Rajyog 2026: मंगल-चंद्रमा की युति से बनेगा साल का पहला महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों को हासिल होगी तरक्की

Mahalakshmi Rajyog 2026: 18 जनवरी को मकर राशि में मंगल-चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है, जो 18 महीने बाद बन रहा है. यह योग कई राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है. इस योग के प्रभाव से धन लाभ, व्यवसाय में सफलता, पदोन्नति, निवेश के अवसर और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

Advertisement
X
18 जनवरी को बनेगा साल का पहला महालक्ष्मी राजयोग (Photo: ITG)
18 जनवरी को बनेगा साल का पहला महालक्ष्मी राजयोग (Photo: ITG)

Mahalakshmi Rajyog 2026: नए साल की शुरुआत हो चुकी है. इस वर्ष की शुरुआत के साथ कई राजयोग और कई शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 16 जनवरी को सेनापति मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इसके ठीक 2 दिन बाद 18 जनवरी को चंद्रमा भी मकर राशि में चले जाएंगे. ऐसे में मंगल-चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा. ज्योतिषियों के अनुसार, यह योग पूरे 18 महीने बाद बन रहा है. 

ज्योतिष शास्त्र में महालक्ष्मी राजयोग बहुत ही शुभ माना जाता है. जो व्यक्ति को धन, वैभव, सुख-समृद्धि और मान-सम्मान दिलाता है. इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को अचानक धन लाभ, व्यवसाय में सफलता, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, सुंदर वस्त्र-आभूषण, सुख-सुविधाएं और समाज में मान-सम्मान मिलता है. आइए जानते हैं कि नए साल के पहले महालक्ष्मी राजयोग के बनने से किन राशियों को फायदा होगा. 

मेष

सम्बंधित ख़बरें

Today's Horoscope: आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा SUCCESS मंत्र? जानें राशिफल
budh gochar 2025
7 जनवरी को बुध करेंगे शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश, इन 3 राशियों को होगा आर्थिक लाभ
new year 2026 rashifal surya mangal yuti
9 जनवरी को बनेगा साल का पहला मंगलादित्य योग, ये 3 राशियां पाएंगी तरक्की
New Year 2026 Prediction
2026 में सूर्य-मंगल-गुरु की स्ट्रॉन्ग पोजिशन, 5 ज्योतिषविदों ने बताया कितना शुभ नया साल
Shani Gochar 2026
5 राशियों पर साढ़ेसाती-ढैय्या, जानें पिता सूर्य के साल में कैसी है पुत्र शनि की चाल

18 जनवरी को बनने वाला महालक्ष्मी राजयोग मेष राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. इस दौरान आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और लंबे समय से अटका हुआ पैसा मिलने की प्रबल संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, इन्क्रीमेंट या कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. व्यापारियों के लिए निवेश और विस्तार का समय अनुकूल रहेगा. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और आर्थिक फैसलों में सफलता मिलेगी

Advertisement

वृषभ

वृषभ राशि वालों पर महालक्ष्मी राजयोग का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा. इस योग के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. धन संचय के अवसर बढ़ेंगे. परिवार के साथ संबंध बेहतर होंगे. घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. प्रॉपर्टी, जमीन या घर से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं. नौकरी में स्थिरता आएगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.

मकर

मकर राशि के जातकों के लिए यह योग करियर और धन दोनों ही दृष्टि से बेहद लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा मिल सकता है. साझेदारी के काम में लाभ होगा. नए कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग सकते हैं. इस दौरान आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement