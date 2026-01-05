Mahalakshmi Rajyog 2026: मंगल-चंद्रमा की युति से बनेगा साल का पहला महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों को हासिल होगी तरक्की

Mahalakshmi Rajyog 2026: नए साल की शुरुआत हो चुकी है. इस वर्ष की शुरुआत के साथ कई राजयोग और कई शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 16 जनवरी को सेनापति मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इसके ठीक 2 दिन बाद 18 जनवरी को चंद्रमा भी मकर राशि में चले जाएंगे. ऐसे में मंगल-चंद्रमा की युति से महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा. ज्योतिषियों के अनुसार, यह योग पूरे 18 महीने बाद बन रहा है.

ज्योतिष शास्त्र में महालक्ष्मी राजयोग बहुत ही शुभ माना जाता है. जो व्यक्ति को धन, वैभव, सुख-समृद्धि और मान-सम्मान दिलाता है. इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को अचानक धन लाभ, व्यवसाय में सफलता, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, सुंदर वस्त्र-आभूषण, सुख-सुविधाएं और समाज में मान-सम्मान मिलता है. आइए जानते हैं कि नए साल के पहले महालक्ष्मी राजयोग के बनने से किन राशियों को फायदा होगा.

मेष

18 जनवरी को बनने वाला महालक्ष्मी राजयोग मेष राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. इस दौरान आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और लंबे समय से अटका हुआ पैसा मिलने की प्रबल संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, इन्क्रीमेंट या कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. व्यापारियों के लिए निवेश और विस्तार का समय अनुकूल रहेगा. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और आर्थिक फैसलों में सफलता मिलेगी

वृषभ

वृषभ राशि वालों पर महालक्ष्मी राजयोग का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा. इस योग के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. धन संचय के अवसर बढ़ेंगे. परिवार के साथ संबंध बेहतर होंगे. घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. प्रॉपर्टी, जमीन या घर से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं. नौकरी में स्थिरता आएगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.

मकर

मकर राशि के जातकों के लिए यह योग करियर और धन दोनों ही दृष्टि से बेहद लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा मिल सकता है. साझेदारी के काम में लाभ होगा. नए कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग सकते हैं. इस दौरान आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी.

