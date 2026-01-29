Magh Purnima 2026 Rashifal: 1 फरवरी को है माघी पूर्णिमा! रवि पुष्य योग से चमकेगी इन 4 राशियों की तकदीर

Magh Purnima 2026 Rashifal: इस साल माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026, रविवार को मनाई जाएगी, जिसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है. धार्मिक दृष्टि से यह तिथि बेहद खास मानी जाती है. इस दिन कई शुभ ग्रह दुर्लभ संयोगों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे माघ पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाएगा. द्रिक पंचांग के अनुसार, माघ पूर्णिमा के दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग, पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है. इन शुभ योगों का असर कुछ राशियों पर विशेष रूप से देखने को मिल सकता है. मान्यता है कि इन योगों के प्रभाव से जीवन की कई परेशानियां दूर होंगी और सौभाग्य के नए रास्ते खुलेंगे. खासतौर पर 4 राशियों के लिए यह दिन खुशियां लेकर आ सकता है. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए माघ पूर्णिमा का दिन सफलता से भरा रह सकता है. लंबे समय से की जा रही मेहनत अब रंग ला सकती है. नौकरी और व्यवसाय से जुड़े कामों में अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं. किसी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा. जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह पूर्णिमा सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे. रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. नौकरी और व्यापार दोनों में फायदा मिलने के योग हैं. जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकल सकता है. इस दौरान अपनी बातों पर संयम रखना जरूरी रहेगा. किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय मेहनत का पूरा फल दिलाने वाला साबित हो सकता है. आपकी लगन और प्रयास से धन लाभ के योग बन रहे हैं. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय काफी अनुकूल रहेगा. समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ सकता है. किसी बड़ी डील या अवसर के कारण अचानक लाभ होने की संभावना भी बनी हुई है.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए माघ पूर्णिमा नए मौके लेकर आ सकती है. करियर और कारोबार से जुड़े क्षेत्रों में नए अवसर प्राप्त होंगे. योजनाएं सफल हो सकती हैं. निवेश से फायदा होने के संकेत हैं, हालांकि किसी भी फैसले से पहले सोच-विचार करना जरूरी रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को सराहा जाएगा. निजी रिश्तों में भी मधुरता बनी रहेगी.

