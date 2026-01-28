scorecardresearch
 
Magh Purnima 2026 Rashifal: खुशखबरी! माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन राशियों को होगा फायदा

Magh Purnima 2026 Rashifal: माघ पूर्णिमा 2026 इस बार 1 फरवरी को मनाई जाएगी, जिसमें कई शुभ योग बनेंगे जैसे प्रीति योग, आयुष्मान योग, पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, ये सभी योग कई राशियों को विशेष लाभ प्रदान करेंगे. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

इस साल 5 दुर्लभ संयोग माघ पूर्णिमा को खास भी बना रहे हैं. (Photo: Pexels)
Magh Purnima 2026 Rashifal: इस साल माघ पूर्णिमा 1 फरवरी, रविवार को मनाई जाएगी. इसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि इस बार सुबह 5 बजकर 52 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन तड़के 3 बजकर 38 मिनट पर होगा. ज्योतिषियों के अनुसार, इस बार माघ पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है. माघ पूर्णिमा की शुरुआत इस बार प्रीति योग से होगी और फिर आयुष्मान योग का प्रभाव दिखेगा. साथ ही, पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन बनेंगे. ग्रहों के नजरिए से चंद्रमा कर्क राशि में और सूर्य मकर राशि में रहेंगे, जिससे कुछ राशियों पर विशेष कृपा मानी जा रही है. 

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए माघ पूर्णिमा का दिन सकारात्मकता लेकर आ सकता है. जिस काम में आप मेहनत करेंगे, उसमें अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है. खासकर जो लोग रचनात्मक काम से जुड़े हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है. कोई नया आइडिया या प्लान आगे बढ़ सकता है, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह दिन करियर और कारोबार के लिहाज से अच्छा संकेत दे रहा है. नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं या काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. आपकी बातों में असर रहेगा, जिससे जरूरी काम आसानी से बन सकते हैं. परिवार और दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा और माहौल हल्का-फुल्का रहेगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए माघ पूर्णिमा कोई खास संदेश या सलाह लेकर आ सकती है, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगी. नौकरी या बिजनेस में सही दिशा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. अगर आप अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं और मेहनत जारी रखते हैं, तो लाभ के अच्छे मौके मिल सकते हैं.

धनु राशि

धनु राशि के लोगों के लिए यह दिन नए रास्ते खोलने वाला हो सकता है. दोस्तों या जान-पहचान वालों की मदद से कोई अच्छा ऑफर या डील मिल सकती है. जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल है. निवेश से जुड़े फैसले भी सोच-समझकर लेने पर फायदेमंद रह सकते हैं. परिवार और अपनों के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा.

---- समाप्त ----
