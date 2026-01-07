scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ये हैं साल 2026 की 6 सबसे लकी राशियां, पूरे वर्ष होगा धन लाभ, बढ़ेंगे आय के स्रोत

साल 2026 सूर्य का वर्ष है और यह वर्ष छह राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. ये सभी राशियां शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या और राहु-केतु के प्रभाव से मुक्त रहने वाली हैं. ऐसे में 2026 में इन्हें धन लाभ, आय वृद्धि और सफलता मिलने की प्रबल संभावना है.

Advertisement
X
साल 2026 में 6 लकी राशियों को जबरदस्त धन लाभ मिलने की संभावना है.
साल 2026 में 6 लकी राशियों को जबरदस्त धन लाभ मिलने की संभावना है.

नया साल 2026 सूर्य का साल है और यह वर्ष कुछ राशियों के लिए बहुत शुभ माना जा रहा है. ज्योतिषविदों का कहना है कि इस वर्ष छह राशियां ऐसी रहने वाली हैं, जिन पर न तो शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव रहने वाला है. और न ही राहु-केतु जैसे पाप ग्रह उन्हें तंग करने वाले हैं. ऐसे में इन लकी राशियों को जबरदस्त धन लाभ, आय में वृद्धि और अपार सफलता मिलने की संभावना जताई जा रही है. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

वृष राशि (Taurus Horoscope 2026)
वृष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 सुखद और उन्नति देने वाला साबित हो सकता है. नौकरी और व्यापार में स्थिरता आएगी. आय के स्रोत मजबूत होंगे. मई-जून के बाद आर्थिक उन्नति के अवसर तेजी से बढ़ेंगे. पूरे साल आपके घर-परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी और विवाह या मांगलिक कार्यक्रमों के योग बन सकते हैं.

मिथुन राशि (Gemini Horoscope 2026)
मिथुन राशि के लिए यह वर्ष भाग्य को मजबूती प्रदान करने वाला रहेगा. शुरुआती समय सामान्य रह सकता है, लेकिन धीरे-धीरे हालात आपके पक्ष में आते जाएंगे. आय के नए साधन आप ढूंढ सकते हैं. कार्यस्थल पर आपके काम की खूब तारीफ होगी. सरकारी या कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है. किसी नए प्रोजेक्ट या स्टार्टअप की शुरुआत कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Horoscope forecast for Sagittarius Pisces and Virgo today
आज इन राशिवालों को सावधान रहने की जरूरत
tips for success and good health on important days
आज का सक्सेस मंत्र क्या है?
auspicious time for ganesh ji aarti in the evening
आज भाग्य पहर का शुभ समय और क्या करें?
Predictions for numbers one to nine regarding wealth travel and career changes
आज का लकी नंबर क्या है?
Shani Rashifal 2026
2026 में खत्म होगी सिंह और धनु राशि की शनि ढैय्या! शुरू होगा गोल्डन टाइम

कर्क राशि (Cancer Horoscope 2026)
कर्क राशि वालों के लिए यह साल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. आपके हाथ में अचानक कहीं से पैसा आएगा. पैतृक संपत्ति से भी लाभ संभव है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और निवेश के लिए अनुभवी लोगों की सलाह से निर्णय लें. करियर में उन्नति के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं. जून-जुलाई के महीने में संयम रखना आवश्यक होगा.

Advertisement

कन्या राशि (Virgo Horoscope 2026)
साल 2026 कन्या राशि के लिए संपत्ति, मकान और धन से जुड़े मामलों में लाभकारी सिद्ध हो सकता है. इस वर्ष आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है. विवाह योग्य लोगों को अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता निखरेगी. साझेदारी से लाभ के संकेत हैं. अगस्त-सितंबर में सावधानी बरतें. इसके बाद हालात फिर अनुकूल होंगे.

तुला राशि (Libra Horoscope 2026)
तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 संतुलन और निरंतर सफलता का संकेत देता है. करियर और व्यापार में स्थायित्व बना रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय में वृद्धि होगी. फरवरी के बाद भाग्य अधिक साथ देगा. जोखिम भरे निर्णयों से दूरी बनाए रखें. पारिवारिक जीवन में शुभ अवसर आ सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता संभव है.

मकर राशि (Capricorn Horoscope 2026)
पिछला वर्ष मकर राशि वालों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण रहा. लेकिन साल 2026 में हालात धीरे-धीरे सुधरते नजर आएंगे. धनधान्य के मामले संवार पर रहेंगे. आय और खर्च में बेहतर तालमेल स्थापित कर पाएंगे. आपका स्वास्थ्य में पहले से बेहतर सुधार होगा. पुरानी बीमारियों से राहत मिलने लगेगी, विशेषकर त्वचा और आंखों से जुड़ी समस्याओं में सकारात्मक बदलाव दिखाई देगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement