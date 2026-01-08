scorecardresearch
 
Labh Drishti Yog 2026: मकर संक्रांति के बाद बनेगा लाभ दृष्टि राजयोग, इन 5 राशियों पर होगी धन की वर्षा

Labh Drishti Yog 2026: 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी, जिसके अगले दिन 15 जनवरी को शुक्र-शनि की शक्तिशाली युति से लाभ दृष्टि योग बनेगा. यह अद्भुत योग कई जातकों के लिए धन लाभ, सुख-समृद्धि और खुशियों का संकेत लेकर आ रहा है. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

शनि-शुक्र की युति से बनेगा लाभ दृष्टि राजयोग (Photo: ITG)
शनि-शुक्र की युति से बनेगा लाभ दृष्टि राजयोग (Photo: ITG)

Labh Drishti Yog 2026: 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा. ठीक अगले दिन 15 जनवरी को शुक्र-शनि लाभ दृष्टि योग का निर्माण करेंगे. दरअसल, इस दिन शनि-शुक्र दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर मौजूद होंगे, जिससे लाभ दृष्टि योग का निर्माण होगा. ज्योतिष शास्त्र में लाभ दृष्टि राजयोग बहुत ही शुभ माना जाता है, जो जातक को धन लाभ, फायदा, सुख-समृद्धि और खुशियां दिलाता है. तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के अगले दिन बनने जा रहे लाभ दृष्टि राजयोग से किन राशियों का फायदा होने जा रहा है. 

वृषभ

इस योग से वृषभ राशि वालों की कमाई से जुड़ी परेशानियां कम होंगी. अगर काफी समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन पैसा नहीं बन पा रहा था, तो अब हालात सुधरेंगे. नौकरी में काम का दबाव रहेगा, लेकिन सीनियर आपकी मेहनत नोटिस करेंगे. बिजनेस करने वालों को फायदा होगा. घर में कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे मन सकारात्मक रहेगा.

मिथुन

मिथुन राशि वालों के लिए यह योग पैसा संभालने और बढ़ाने वाला है. खर्चे कंट्रोल में रहेंगे. सेविंग करने का मौका मिलेगा. जमीन, मकान या वाहन से जुड़ा मामला आगे बढ़ सकता है. परिवार का साथ मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, उन्हें अच्छा ऑफर मिल सकता है.

तुला

तुला राशि वालों के लिए यह योग मान-सम्मान और पहचान दिलाने वाला है. ऑफिस या समाज में आपकी बात सुनी जाएगी. सरकारी काम या अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. जो लोग लीडरशिप या मैनेजमेंट में हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है.

मकर

मकर राशि वालों की उलझी हुई चीजें ठीक होने लगेंगी. जो काम बार-बार अटक रहे थे, उनमें अब गति आएगी. छात्रों के लिए यह वक्त अच्छा है, रिजल्ट बेहतर होगा. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आगे चलकर फायदा देगी.

कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए यह योग भाग्य का साथ लेकर आ रहा है. बिना ज्यादा कोशिश के काम बनते दिखेंगे. यात्रा, विदेश से जुड़े काम या ऑनलाइन कामों में फायदा हो सकता है. रुका हुआ पैसा मिलने के योग भी बन रहे हैं. मानसिक और आर्थिक तनाव से राहत मिलेगी. कर्ज, उधार या पैसों को लेकर जो चिंता थी, उसमें धीरे-धीरे सुधार आएगा. 

