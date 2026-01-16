Kharmas 2026: समाप्त हुआ खरमास लेकिन मांगलिक कार्यों के लिए करना होगा इंतजार! जानें कब से शुरू होंगे शादी-विवाह के शुभ मुहूर्त

Kharmas 2026: सूर्य के धनु राशि में रहने की अवधि को खरमास कहा जाता है, जिसे हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है. 14 जनवरी को सूर्य के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके साथ ही खरमास की समाप्ति हो गई है. आमतौर पर खरमास खत्म होते ही शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है. लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. दरअसल, इस बार जनवरी के महीने में खरमास समापन के बाद भी शादी, विवाह और सगाई जैसे मांगलिक कार्यों के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा. तो आइए जानते हैं इसके पीछे का विशेष कारण और जानेंगे कि कब से शुरू होंगे शादी-विवाह के शुभ मुहूर्त.
क्यों खरमास समापन के साथ शुरू नहीं होंगे मांगलिक कार्य?
खरमास की समाप्ति के बाद लोग यह मानते हैं कि अब सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस बार शादी-विवाह के लिए हालात कुछ अलग हैं. 11 दिसंबर 2025 से विवाह कार्य रुके हुए हैं, और जनवरी में खरमास खत्म होने के बावजूद अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, विवाह के लिए केवल सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ही पर्याप्त नहीं होता. हालांकि सूर्य का मकर राशि में गोचर शुभता, स्थिरता और सकारात्मक बदलाव का संकेत जरूर देता है, लेकिन विवाह के लिए गुरु और शुक्र ग्रह की स्थिति सबसे अहम मानी जाती है.
ज्योतिष विशेषज्ञों के मुताबिक, गुरु ग्रह पहले से ही शुभ अवस्था में विराजमान हैं, लेकिन शुक्र ग्रह अभी अनुकूल स्थिति में नहीं हैं. शुक्र को प्रेम, दांपत्य जीवन और विवाह का मुख्य कारक ग्रह माना जाता है. जब तक शुक्र ग्रह उदय नहीं होते, तब तक विवाह के शुभ मुहूर्त नहीं बनते. दरअसल, शुक्र ग्रह 11 दिसंबर 2025 से अस्त हो रखे हैं और 1 फरवरी तक इसी अवस्था में रहेंगे. 1 फरवरी के बाद शुक्र ग्रह दोबारा उदय होंगे, जिसके बाद ही शादी-विवाह के लिए शुभ समय की शुरुआत मानी जाएगी.
2026 में शादी की शुभ तिथियां
फरवरी 2026: 5 फरवरी, 6 फरवरी, 8 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फवरवी, 24 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी
मार्च 2026: 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 1 मार्च1 और 12 मार्च
अप्रैल 2026: 5 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल और 29 अप्रैल
मई 2026: 1 मई, 3 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई, 13 मई और 14 मई
जून 2026: 21 जून, 22 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून, 26 जून, 27 जून और 29 जून
जुलाई 2026: 1 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई और 11 अगस्त, सितंबर और अक्टूबर- इन महीनों में कोई शुभ मुहूर्त नहीं है.
नवंबर 2026: 21 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर
दिसंबर 2026: 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसबंर
2026 में गृह प्रवेश की शुभ तिथियां
फरवरी 2026: 6 जनवरी, 11 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी
मार्च 2026: 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 9 मार्च, 13 मार्च और 14 मार्च
अप्रैल 2026: 20 अप्रैल
मई 2026: 4 मई, 8 मई और 13 मई
जून 2026: 24 जून, 26 जून और 27 जून
जुलाई 2026: 1 जुलाई, 2 जुलाई और फिर 6 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन महीनों में कोई शुभ मुहूर्त नहीं है.
नवंबर 2026: 11 नवंबर, 14 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर
दिसंबर 2026 : 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर और 30 दिसंबर