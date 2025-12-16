Kharmas 2025 Rashifal: खरमास में गुरु के आगे नतमस्तक होंगे सूर्य-शुक्र-बुध! बनेगा त्रिग्रही योग, ये 3 राशियां रहें सावधान

Kharmas 2025 Rashifal: 16 दिसंबर यानी आज सूर्यदेव धनु राशि में चले जाएंगे, जिससे खरमास की शुरुआत हो जाएगी. इस बार खरमास बहुत ही खास माना जा रहा है क्योंकि इस दिन से कई संयोगों का निर्माण होगा. दरअसल, सबसे पहले तो सूर्य गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे, दूसरा 20 दिसंबर को शुक्र भी धनु राशि में चले जाएंगे और 29 दिसंबर बुध भी धनु राशि में चले जाएंगे. विशेषज्ञों के मुताबिक, खरमास में सूर्य, शुक्र और बुध का धनु राशि में एक साथ आना बहुत ही नकारात्मक और अशुभ माना जा रहा है. जिसके चलते कई राशियों को सावधान रहने की सलाह भी दी जा रही है. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

वृषभ

खरमास से वृषभ राशि के जातकों को रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों में तनाव झेलना पड़ सकता है. जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं. बातचीत में गलतफहमी होने की आशंका है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला नुकसान दे सकता है. आर्थिक कार्यों में अटकलें आ सकती हैं.

मकर

मकर राशि वालों के लिए यह योग परिवार और मानसिक शांति से जुड़ी परेशानियां ला सकता है. घर के किसी सदस्य की सेहत या घरेलू खर्च चिंता बढ़ा सकते हैं. कार्यस्थल पर भी दबाव महसूस होगा. इस दौरान धैर्य बनाए रखना होगा. काम को व्यवस्थित तरीके से करना जरूरी होगा, वरना नुकसान झेलना पड़ सकता है.

मीन

खरमास से मीन राशि के जातकों को करियर और प्रतिष्ठा से जुड़े उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद या काम में अनचाही रुकावटें संभव हैं. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है. इस समय जीवनसाथी से विचारों का टकराव हो सकता है. छोटी-छोटी बातों पर अहं टकराने से रिश्तों में दूरी आ सकती है.

