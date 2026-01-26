scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Ketu Gochar 2026: केतु ने बदली चाल, अगले 2 महीने बुलंद रहेगा इन 4 राशियों का सितारा

Ketu Gochar 2026: 25 जनवरी को केतु पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश कर चुका है और 29 मार्च तक यहीं रहेगा. ज्योतिषियों के अनुसार, इस दौरान केतु चार राशियों को शुभ फल देने वाला है. लगभग दो महीने तक इन जातकों के कार्यों की बड़ी बाधाएं दूर होंगी और प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे.

Advertisement
X
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आने के बाद केतु 4 राशियों को शुभ फल देने वाले हैं. (Photo: ITG)
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आने के बाद केतु 4 राशियों को शुभ फल देने वाले हैं. (Photo: ITG)

Ketu Gochar 2026: पाप ग्रह केतु 25 जनवरी की सुबह पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर कर चुका है. इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र देव हैं. यहां केतु 29 मार्च तक रहने वाला है. इसके बाद केतु मघा नक्षत्र के चौथे पद में गोचर कर जाएगा. ज्योतिषविदों का कहना है कि पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आने के बाद केतु 4 राशियों को शुभ फल देने वाले हैं. केतु का शुभ प्रभाव इन राशियों पर करीब दो महीने तक बना रहेगा. इन राशियों का काम में आने वाली हर बड़ी अड़चन अब दूर होने वाली है.

वृषभ राशि
केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि वालों के आत्मबल को बढ़ाएगा, जिससे करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे.
आर्थिक स्थिरता बेहतर होगा.
खर्च अचानक से कम होने लगेंगे.
धन की बचत करना आपके लिए थोड़ा आसान होगा.
पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न या लंबे समय से अटके धन के वापस मिलने की संभावना है.
छात्र वर्ग की एकाग्रता अच्छी होगी और पढ़ाई-लिखाई में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

सिंह राशि
करियर के मोर्चे तरक्की के नए अवसर आपको मिलने वाले हैं. 
पदोन्नति के साथ कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है.
व्यापारियों का मुनाफा भी डबल हो सकता है.
अगले दो महीने आपको धनधान्य की सरलता से प्राप्ति होगी.
संतान पक्ष से भी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है
नया वाहन या नई संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा लकी नंबर? जानें राशिफल
Shani Budh 2026 Dashank Yog
बुध-शनि का दशांक योग, फरवरी में इन 3 राशि वालों की होगी तगड़ी कमाई
Ketu Gochar 2026
केतु का नक्षत्र परिवर्तन, 29 मार्च तक इन 2 राशियों में मची रहेगी उथल-पुथल
मकर राशि वाले जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, जानें क्या कहती है आपकी राशि
वृश्चिक राशि वाले जिद और अहंकार से दूरी रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

तुला राशि
तुला राशि वालों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है.
धनधान्य की स्थिति संवरेगी.
खर्चों में कमी आएगी.
प्रेम जीवन पहले से बेहतर और सुख रहने वाला है.
रिश्तों में चली आ रही उलझनें बातचीत से सुलझेंगी
ठोस और बड़े कदम उठाने के लिए यह समय अनुकूल है.
जो लोग लंबे समय से नया घर, जमीन या दुकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके सपने साकार हो सकते हैं.

Advertisement

धनु राशि
केतु धनु राशि के जातकों को भी मालामाल कर सकता है.
रुपए-पैसे के साथ-साथ समाज में मान-सम्मान भी आपको मिलने वाला है.
यश, वैभव, कीर्ति बढ़त पर रहेगी.
जिन लोगों को कठोर परिश्रम से भी अब तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, उनका भाग्य बदलेगा.
विदेश, शिक्षा, मीडिया, प्रशिक्षण या कंसल्टिंग से जुड़े लोगों को बड़ी कामयाबी मिल सकती है.
किसी पुराने दोस्त या करीबी रिश्तेदार की मदद से जीवन की राह में बड़ा बदलाव आने वाला है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement