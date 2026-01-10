Jupiter Opposition 2026: आज की रात घटेगी खास खगोलीय घटना, 4 राशियों के लिए ज्योतिषियों ने की बड़ी भविष्यवाणी

Jupiter Opposition 2026: आज यानी 10 जनवरी की रात आसमान में एक खास खगोलीय नजारा देखने को मिलेगा. इस रात सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति धरती के काफी करीब नजर आएगा. आम दिनों के मुकाबले बृहस्पति ज्यादा चमकदार और साफ दिखाई देगा, जिससे यह नजारा बेहद आकर्षक बन जाएगा.

खगोल विज्ञान में इस स्थिति को ज्यूपिटर ऑपोजिशन कहा जाता है. इस दौरान सूर्य, पृथ्वी और बृहस्पति एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी बीच में होती है. नासा के अनुसार, इसी वजह से बृहस्पति पूरी रात आसमान में तेज चमक के साथ दिखाई देता है. इस समय बृहस्पति धरती से लगभग 63 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होगा. इतनी दूरी तय करने में रोशनी को भी करीब 35 मिनट लगते हैं. खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए यह दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं होगा.

ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को गुरु ग्रह कहा जाता है. गुरु को भाग्य, धन, शिक्षा, करियर, ज्ञान और उन्नति का प्रतीक माना जाता है. जब बृहस्पति मजबूत स्थिति में होते हैं, तो वे कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव, नए अवसर और शुभ योग लेकर आते हैं. ज्योतिषियों के अनुसार, यह खगोलीय घटना विशेष रूप से चार राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होगी.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय तरक्की के नए रास्ते खोल सकता है. करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति की यह स्थिति मान-सम्मान और सफलता लेकर आएगी. कार्यक्षेत्र में पहचान बढ़ेगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. धन लाभ के साथ-साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी मजबूत होगी.

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा. शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग हैं. विदेश यात्रा या नए अवसर भी मिल सकते हैं. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह खगोलीय घटना आर्थिक मजबूती लेकर आएगी. निवेश से लाभ हो सकता है और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. साथ ही जीवन में स्थिरता और सकारात्मक सोच बढ़ेगी.

ज्योतिषियों का कहना है कि इस दौरान सकारात्मक सोच बनाए रखना और अवसरों का सही उपयोग करना लाभकारी रहेगा. बृहस्पति की यह खास स्थिति कई लोगों के जीवन में उम्मीद और प्रगति का संदेश लेकर आ रही है.

