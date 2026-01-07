scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Hans-Malavya Rajyog 2026: साल 2026 के मध्य में बनेंगे ये बड़े राजयोग! बदलेगी इन 3 राशियों की किस्मत

Hans-Malavya Rajyog 2026: 2026 के मध्य में हंस और मालव्य राजयोग के बनने से कईं जातकों के जीवन में धन, पद, प्रतिष्ठा और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. उन राशियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सामाजिक स्तर पर पहचान बढ़ेगी.

Advertisement
X
साल 2026 के मध्य में बनेंगे हंस-मालव्य राजयोग (Photo: ITG)
साल 2026 के मध्य में बनेंगे हंस-मालव्य राजयोग (Photo: ITG)

Hans-Malavya Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में पंच महापुरुष योगों में हंस राजयोग और मालव्य राजयोग को बेहद प्रभावशाली और शुभ माना जाता है. हंस राजयोग तब सक्रिय होता है जब गुरु देव अपनी सर्वोच्च राशि कर्क में गोचर करते हैं, जबकि मालव्य राजयोग का निर्माण तब होता है जब शुक्र देव अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करते हैं.

साल के मध्य में ये दोनों राजयोग बनने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों के जीवन में धन, पद, प्रतिष्ठा और सुख-सुविधाओं में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि 2 जून को गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे. आइए जानते हैं किन राशियों पर हंस और मालव्य राजयोगों का सबसे अधिक असर पड़ेगा. 

कर्क

सम्बंधित ख़बरें

Financial loss of any zodiac sign
राहु की बढ़ी ताकत! 18 साल बाद दुर्लभ संयोग, इन 4 राशियों पर अगले 100 दिन भारी
budh nakshatra gochar 2026
7 जनवरी से चमकेगा इन राशियों का भाग्य! बुध करेंगे शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश
surya shani 2026 panchak yog
शनि की राशि में एक महीना रहेगा सूर्य, मकर संक्रांति से इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा
shukra gochar on makar sankranti 2026
मकर संक्रांति से शुरू होगा इन 3 राशियों का अच्छा टाइम! शुक्र देवता करेंगे गोचर
rahu gochar 2026
साल 2026 की शुरुआत में राहु ने किया युवावस्था में प्रवेश, इन राशियों के शुरू हुए अच्छे दिन

कर्क राशि के जातकों के लिए हंस और मालव्य दोनों ही राजयोग आर्थिक मजबूती लेकर आएंगे. धन संचय करने में सफलता मिलेगी और खर्चो पर नियंत्रण बना रहेगा. आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, जिससे कामकाज और रिश्तों में लाभ मिलेगा. नौकरी और व्यापार में अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं. अचानक धन लाभ के संकेत भी बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

Advertisement

कन्या

कन्या राशि वालों के लिए मार्च से जून तक का समय तरक्की और उपलब्धियों से भरा रह सकता है. आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं और आय में तेजी से बढ़ोतरी होने के संकेत हैं. करियर में मनचाहा अवसर मिलने की संभावना बनेगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. सामाजिक स्तर पर आपकी पहचान मजबूत होगी और वैवाहिक जीवन में भी सुखद बदलाव देखने को मिलेंगे.

कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए ये राजयोग सुनहरे अवसरों का द्वार खोल सकते हैं. पारिवारिक जीवन में शांति और सामंजस्य बना रहेगा. नौकरी में स्थिरता आएगी और विरोधी कमजोर पड़ेंगे. एक से अधिक स्रोतों से धन लाभ संभव है. विदेश में करियर बनाने की इच्छा रखने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है. घर में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है. व्यवसाय से जुड़े लोग किसी बड़ी डील या प्रोजेक्ट में सफलता हासिल कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement