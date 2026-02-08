Guru Margi 2026 Rashifal: मार्च में सीधी चाल चलेंगे देवगुरु बृहस्पति, इन 3 राशियों की खुलेगी किस्मत

Guru Margi 2026 Rashifal: वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह को बेहद शुभ माना गया है. इसे ज्ञान, शिक्षा, धर्म, संतान, धन और विस्तार का प्रतीक माना जाता है. आमतौर पर गुरु लगभग 13 महीनों में राशि परिवर्तन करते हैं. इस समय गुरु मिथुन राशि में वक्री अवस्था में हैं, लेकिन मार्च 2026 में वे फिर से सीधी चाल यानी मार्गी हो जाएंगे. कहा जा रहा है कि इस बदलाव का असर कुछ राशियों के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित हो सकता है. नौकरी, आय और सम्मान से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं किन राशियों को इस परिवर्तन से लाभ मिलने की संभावना है.
वृष राशि
वृष राशि के लिए गुरु का मार्गी होना धन से जुड़े मामलों में राहत दे सकता है. समय-समय पर आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में फायदा मिल सकता है. पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से लाभ के संकेत हैं. वाहन या अन्य भौतिक सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. परिवार के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं.
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का सीधा होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह आपकी ही राशि में होगा. इस दौरान आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है. व्यक्तित्व में निखार आएगा. नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जिससे सामाजिक दायरा बढ़ेगा. शादीशुदा लोगों के वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी, जबकि अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. आपकी लोकप्रियता में भी इजाफा हो सकता है.
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए यह समय भाग्य का साथ दिला सकता है. गुरु नवम भाव में मार्गी होकर किस्मत का समर्थन दे सकते हैं. कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. विदेश यात्रा या लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं. धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है.