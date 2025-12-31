New Year 2026 Rashifal: नए साल 2026 में शुक्र-सूर्य-चंद्रमा बनाएंगे महायुति, इन 3 राशियों को होगा लाभ

New Year 2026 Rashifal: ज्योतिषियों के अनुसार, नए साल की शुरुआत कई नए योगों के साथ होने जा रही है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 13 जनवरी 2026 को सुबह करीब 4 बजे शुक्र ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इसके ठीक अगले दिन यानी 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3 बजे सूर्यदेव भी मकर राशि में गोचर करेंगे. 18 जनवरी 2026 को चंद्रमा का मकर राशि में आगमन होगा, जो शाम करीब 5 बजे के आसपास होगा.

ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जब कई प्रभावशाली ग्रह एक साथ किसी एक राशि में एकत्रित होते हैं, तो उसे महायुति कहा जाता है. ऐसी स्थिति में ग्रहों की शक्ति सामान्य गोचर की तुलना में कहीं अधिक बढ़ जाती है और इसका प्रभाव राशियों पर भी गहरा पड़ता है. ऐसे में जानते हैं कि जनवरी 2026 में बनने वाली शुक्र, सूर्य और चंद्र की इस विशेष युति से किन राशियों का भाग्य चमकने वाला है.

सिंह

सिंह राशि वालों के लिए यह महायुति भाग्य का साथ देने वाली साबित हो सकती है. शिक्षा और विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है. धन से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी. विवाहित लोगों के रिश्ते मजबूत होंगे. जो लोग लंबे समय से किसी बड़े फैसले को टाल रहे थे, अब सही समय आ सकता है.

मकर

महायुति मकर राशि में ही बन रही है, इसलिए इस राशि वालों के लिए यह समय सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है. करियर में तरक्की के मौके मिल सकते हैं. कामकाज में आपकी मेहनत साफ नजर आएगी. बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. परिवार में भी सहयोग मिलेगा. जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभा पाएंगे.

कुंभ

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और रचनात्मक कामों के लिए शुभ रहेगा. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रमोशन के योग बन सकते हैं. जो लोग लेखन, डिजाइन, मीडिया या शिक्षा से जुड़े हैं, उन्हें अच्छा नाम मिल सकता है. संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी भी मिल सकती है. आर्थिक रूप से स्थिति स्थिर रहेगी. खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा.

