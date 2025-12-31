scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

New Year 2026 Rashifal: नए साल 2026 में शुक्र-सूर्य-चंद्रमा बनाएंगे महायुति, इन 3 राशियों को होगा लाभ

New Year 2026 Rashifal: जनवरी 2026 में शुक्र, सूर्य और चंद्रमा की मकर राशि में एक साथ गोचर होने से एक शक्तिशाली महायुति का निर्माण होगा. यह महायुति राशियों के भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी और कई क्षेत्रों में लाभ के अवसर प्रदान करेगी. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

Advertisement
X
शुक्र सूर्य चंद्र महायुति 2026 (Photo: ITG)
शुक्र सूर्य चंद्र महायुति 2026 (Photo: ITG)

New Year 2026 Rashifal: ज्योतिषियों के अनुसार, नए साल की शुरुआत कई नए योगों के साथ होने जा रही है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 13 जनवरी 2026 को सुबह करीब 4 बजे शुक्र ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे. इसके ठीक अगले दिन यानी 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3 बजे सूर्यदेव भी मकर राशि में गोचर करेंगे. 18 जनवरी 2026 को चंद्रमा का मकर राशि में आगमन होगा, जो शाम करीब 5 बजे के आसपास होगा.

ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जब कई प्रभावशाली ग्रह एक साथ किसी एक राशि में एकत्रित होते हैं, तो उसे महायुति कहा जाता है. ऐसी स्थिति में ग्रहों की शक्ति सामान्य गोचर की तुलना में कहीं अधिक बढ़ जाती है और इसका प्रभाव राशियों पर भी गहरा पड़ता है. ऐसे में जानते हैं कि जनवरी 2026 में बनने वाली शुक्र, सूर्य और चंद्र की इस विशेष युति से किन राशियों का भाग्य चमकने वाला है.

सिंह

सम्बंधित ख़बरें

Sun-Mars Transit 2026
2026 के पहले दिन सूर्य बदलेगा चाल, इन 3 राशियों के पास लौटेगा रुका हुआ धन
Makar Sankranti 2025
मकर संक्रांति पर 4 ग्रहों का बैक-टू-बैक गोचर! 3 राशियों में जबरदस्त धनलाभ के योग
Surya Dev
शनि की राशि में सूर्य का प्रवेश, 2026 की शुरुआत में इन 4 राशियों को होगा धनलाभ
Panchgrahi Yog January 2026
1 जनवरी को बन रहा शुभ चतुर्ग्रही योग, इन राशियों को पूरे साल मिलेगा धन लाभ
Budh Rashi Parivartan 2025: Let's see which zodiac signs will benefit from this last transit of the year.
जनवरी में शनि के घर प्रवेश करेंगे बुध, इन राशियों की चमकेगी किस्मत

सिंह राशि वालों के लिए यह महायुति भाग्य का साथ देने वाली साबित हो सकती है. शिक्षा और विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है. धन से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं. प्रेम जीवन में मधुरता आएगी. विवाहित लोगों के रिश्ते मजबूत होंगे. जो लोग लंबे समय से किसी बड़े फैसले को टाल रहे थे, अब सही समय आ सकता है.

Advertisement

मकर

महायुति मकर राशि में ही बन रही है, इसलिए इस राशि वालों के लिए यह समय सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है. करियर में तरक्की के मौके मिल सकते हैं. कामकाज में आपकी मेहनत साफ नजर आएगी. बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. परिवार में भी सहयोग मिलेगा. जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभा पाएंगे. 

कुंभ

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और रचनात्मक कामों के लिए शुभ रहेगा. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रमोशन के योग बन सकते हैं. जो लोग लेखन, डिजाइन, मीडिया या शिक्षा से जुड़े हैं, उन्हें अच्छा नाम मिल सकता है. संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी भी मिल सकती है. आर्थिक रूप से स्थिति स्थिर रहेगी. खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement