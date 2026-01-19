scorecardresearch
 
Grah Gochar 2026 Rashifal: 20 जनवरी को ग्रहों का डबल गोचर! 4 राशियों के सपने होंगे पूरे, बदलेगी किस्मत

Grah Gochar 2026 Rashifal: 20 जनवरी को दो बड़े ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन से सभी राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा. लेकिन, 12 राशियों में से 4 राशियां ऐसी होंगी जिनको शनिदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा. तो आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

20 जनवरी को शनि और यूरेनस के नक्षत्र परिवर्तन से इन राशियों को लाभ होगा (Photo: ITG)
Grah Gochar 2026 Rashifal: ज्योतिषियों के अनुसार, साल 2026 का पहला महीना यानी जनवरी मास ग्रहों और नक्षत्रों के नजरिए से बहुत ही खास रहा है. दरअसल, इस दौरान ग्रहों की चाल में लगातार बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. वहीं, 20 जनवरी 2026 की तिथि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है. दरअसल, इस दिन एक साथ दो बड़े ग्रह नक्षत्र परिवर्तन यानी बदल रहे हैं, जिससे खास संयोग बन रहा है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 20 जनवरी 2026 को देर रात अरुण ग्रह यानी यूरेनस सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इसी दिन शनि देव भी अपने ही नक्षत्र उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इसी दौरान मंगल-शनि की युति से एक लाभकारी योग भी बन रहा है, जिसे ज्योतिष में त्रि-एकादश योग कहा जाता है. ऐसे योग कम ही बनते हैं और इनका असर लंबे समय तक देखने को मिलता है.

इस डबल गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन चार राशियों के लिए यह समय खास तौर पर फायदेमंद रहने वाला है. इन जातकों के रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. 

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए 20 जनवरी का यह संयोग नई शुरुआत का संकेत दे रहा है. लंबे समय से जो काम अटके हुए थे, उनमें अब गति आएगी. करियर से जुड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं. नौकरी या कारोबार में नए मौके मिलेंगे, जिससे आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं. घर-परिवार का माहौल भी सहयोगपूर्ण रहेगा. दोस्तों से मदद मिल सकती है.

वृष राशि

वृष राशि के जातकों के लिए यह समय मन और धन दोनों के लिहाज से राहत भरा रहेगा. जिन इच्छाओं को लेकर आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे, अब उनके पूरे होने की संभावना बन रही है. कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी. तरक्की के योग बनेंगे. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह डबल गोचर सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है. जो काम बार-बार अटक रहे थे, वे अब पूरे हो सकते हैं. आर्थिक फैसलों में समझदारी बढ़ेगी. स्थिति पहले से बेहतर होगी. नया काम या प्रोजेक्ट शुरू करने का मौका मिल सकता है. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और मन शांत रहेगा.

धनु राशि

धनु राशि के लिए यह समय उम्मीदों को हकीकत में बदलने वाला हो सकता है. काफी समय से जो योजनाएं बना रहे थे, अब उन पर काम करेंगे. धन से जुड़ी परेशानियां कम होंगी. अचानक लाभ भी मिल सकता है. नौकरी में पहचान और सम्मान मिलेगा. यात्रा या नए लोगों से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है.

---- समाप्त ----
