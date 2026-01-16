scorecardresearch
 
Grah Gochar 2026: बैक-टू-बैक ग्रह गोचर, 7 राशियों के लिए जनवरी के आखिरी तीन दिन लाएंगे भारी लाभ

Grah Gochar 2026: Grah Gochar 2026: ज्योतिष में जब चार ग्रह लगातार अपना नक्षत्र बदलते हैं, तो उसे एक विशेष और प्रभावशाली संयोग माना जाता है. ऐसे समय में ग्रहों की ऊर्जा बिना रुके सक्रिय रहती है, जिसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन, सोच और परिस्थितियों पर पड़ता है.

ग्रह गोचर 2026. (Photo: Pixabay)
ग्रह गोचर 2026. (Photo: Pixabay)

Grah Gochar 2026 Rashifal: ज्योतिष में ग्रहों का लगातार नक्षत्र बदलना बहुत खास माना जाता है. जब ग्रह लगातार अपनी स्थिति बदलते हैं, तो उनकी ऊर्जा लगातार व्यक्ति पर असर डालती है और जीवन के विभिन्न पहलुओं में बदलाव ला सकती है. जनवरी 2026 के आखिरी तीन दिन एक दुर्लभ ज्योतिषीय स्थिति लेकर आ रहे हैं, जिसमें चार प्रमुख ग्रह लगातार नक्षत्र बदलेंगे. द्रिक पंचांग के अनुसार ये ग्रह मंगल, गुरु, बुध और शुक्र हैं. इनके गोचर का क्रम इस तरह रहेगा:

29 जनवरी 2026, गुरुवार दोपहर 12:46 बजे मंगल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से निकलकर श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. 30 जनवरी 2026, शुक्रवार – सुबह 10:53 बजे गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण से पहले चरण में प्रवेश करेंगे. 31 जनवरी 2026, शनिवार को बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह नक्षत्र बदलेंगे. बुध सुबह 03:27 बजे और शुक्र शाम 05:41 बजे धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.

राशियों पर प्रभाव
ज्योतिषाचार्य के मुताबिक मंगल, गुरु, बुध और शुक्र सभी अत्यंत प्रभावशाली ग्रह हैं. इनका लगातार गोचर शुभ योग और लाभकारी संयोग बनाता है.  29 से 31 जनवरी तक यह स्थिति सात राशियों के लिए विशेष रूप से फलदायक हो सकती है. 

वृषभ
इन तीन दिनों के दौरान वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का संयोग बहुत शुभ रहेगा. मंगल और गुरु का प्रभाव कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं और तरक्की लेकर आएगा. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और धन कमाने के अवसर बनेंगे. नौकरी या व्यवसाय में किए गए प्रयास सफल रहेंगे. पारिवारिक और प्रेम संबंधों में संतुलन और खुशहाली बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा .

मिथुन
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह अवधि बहुत फलदायक रहेगी. गुरु और बुध का गोचर शिक्षा, ज्ञान और करियर से जुड़े मामलों में सफलता दिलाएगा. अचानक धन लाभ के नए अवसर सामने आ सकते हैं. परिवार और मित्रों के साथ संबंध सुखद और मधुर रहेंगे. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होगी. प्रेम जीवन में संतुलन के साथ रोमांचक अनुभव भी मिलेंगे.

कर्क
कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा, क्योंकि मंगल की सक्रिय ऊर्जा उन्हें साहस देगी. गुरु और शुक्र का प्रभाव आर्थिक स्थिति में सुधार और भाग्यशाली अवसर लेकर आएगा. पारिवारिक जीवन सुखमय और सहयोगपूर्ण रहेगा. नौकरी या व्यवसाय में नई जिम्मेदारियां और अवसर प्राप्त होंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा .

सिंह
सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से सफलता और मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा. मंगल और गुरु का गोचर कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रतिष्ठा दिलाएगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए लाभ के अवसर बनेंगे. शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं. परिवार और मित्रों के साथ संबंध मधुर और सहयोगपूर्ण रहेंगे. 

धनु
धनु राशि के लिए यह समय विशेष रूप से सौभाग्य और वित्तीय लाभ लेकर आएगा. गुरु और मंगल का गोचर कार्यक्षेत्र में सफलता और प्रतिष्ठा बढ़ाएगा. धन लाभ के नए अवसर बनेंग. पुरानी परेशानियां दूर होंगी. परिवार और मित्रों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मकर
मकर राशि वालों के लिए ये तीन दिन अत्यंत लाभकारी हैं. बुध और शुक्र का गोचर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा. निवेश सफल होंगे. मंगल और गुरु का संयोग कार्यक्षेत्र में सफलता और सम्मान दिलाएगा. पारिवारिक जीवन सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. 

कन्या
कन्या राशि के लिए यह समय लाभकारी और प्रेरणादायक रहेगा. बुध बुद्धि बढ़ाएगा और शुक्र आर्थिक लाभ लाएगा.कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य और मानसिक शांति बनी रहेगी. निवेश और नए निर्णय लेने के लिए यह समय अनुकूल है. 

