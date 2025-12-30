Gajkesari Yog 2026: नए साल पर गजकेसरी योग, 2026 में इन 3 राशि वालों की हो सकती है तगड़ी कमाई

Gajkesari Yog 2026: नए साल 2026 के शुभारंभ पर देवगुरु बृगहस्पति और चंद्रमा की अनुकूल स्थिति गजकेसरी योग का निर्माण करने वाली है. हिंदू पंचांग के अनुसार, 2 जनवरी 2026 को मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति होगी और गजकेसरी योग बनेगा. ज्योतिषविदों की मानें तो यह दुर्लभ संयोग तीन राशियों के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है. गजकेसरी योग इन राशियों के करियर में उन्नति, धनधान्य में वृद्धि और जीवन में सुख-शांति को बनाए रखने का काम करेगा.

वृषभ राशि

गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से वृषभ राशि के जातकों का रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं. इन्हें निवेश से अच्छा लाभ होगा. खासतौर से प्रॉपर्टी या मूल्यवान चीजों में निवेश से लाभ की संभावना अधिक रहेगी. इससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और घर में सुख-संपन्नता बढ़त पर रहेगी.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों पर भी गजकेसरी योग का सकारात्मक असर दिखाई दे सकता है. करियर में उन्नति के योग बनेंगे. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी से भी आपको कार्यस्थल पर लाभ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. सफलता के नए अवसर हाथ लगेंगे. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. लंबे समय से अटके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं. पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों को इस योग से नौकरी, व्यापार में विशेष लाभ मिलने की संभावना है. किसी बड़ी डील पर सहमति बनने से आपको अच्छा धन लाभ अर्जित कर सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ विदेश यात्रा के योग भी बनते दिख रहे हैं. धन की सरलता से प्राप्ति होगी और उसे बाचकर रख पाना भी आपके लिए आसान होगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. करियर में तेज प्रगति होगी और सफलता प्राप्त होने के संकेत हैं.

