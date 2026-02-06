scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dwidwadash Yog 2026: आज बुध-शनि मिलकर बनाएंगे द्विद्वादश योग, इन 3 राशियों को होगी अपार धन की प्राप्ति

Dwidwadash Yog 2026: आज बुध-शनि 30 डिग्री के अंतर पर रहेंगे, जिससे द्विद्वादश योग बनेगा. इस दुर्लभ ग्रह स्थिति का असर करियर, धन और निर्णय क्षमता पर पड़ेगा. जानें किन राशियों को होगा फायदा.

Advertisement
X
आज बुध-शनि एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर स्थिति होकर द्विद्वादश योग का निर्माण करने वाले हैं. (Photo: ITG)
आज बुध-शनि एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर स्थिति होकर द्विद्वादश योग का निर्माण करने वाले हैं. (Photo: ITG)

Dwidwadash Yog 2026: 6 फरवरी 2026 यानी आज आकाश में बहुत ही अद्भुत घटना घटित होने वाली है. द्रिक पंचांग के अनुसार, आज बुध और शनि ग्रह एक दूसरे से करीब 30 डिग्री के अंतर पर रहेंगे, जिससे द्विद्वादश योग बनेगा.  बुध इस समय कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और शनि मीन राशि में विराजमान हैं.  ज्योतिष के अनुसार, जब ये दोनों ग्रह इस तरह की युति बनाते हैं तो इसका सीधा असर करियर, धन और निर्णय क्षमता पर पड़ता है. खास तौर पर 3 राशियों के लिए यह समय लाभ देने वाला माना जा रहा है. 

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह योग प्रगति के संकेत दे रहा है. लंबे समय से रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे. आर्थिक मामलों में सुधार दिख सकता है. आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं. कारोबार से जुड़े लोगों को किसी बड़े प्रोजेक्ट या डील से अच्छा फायदा हो सकता है. काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जो भविष्य में लाभ देगी. अगर आप नया काम शुरू करने का विचार बना रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में रह सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Shukra Gochar 2026
शुक्र आज करेंगे कुंभ राशि में गोचर! इन 3 राशियों की बढ़ेगी कमाई
मकर राशि वाले सक्रियता बनाए रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि
वृष राशि वाले प्रेम संबंधों में सुखद पल बिताएंगे,जानें क्या कहती है आपकी राशि
मकर राशि वाले जल्दबाजी में ना पड़ें, जानें क्या कहती है आपकी राशि
वृष राशि वालों को धन लाभ के संकेत, जाने क्या कहती है आपकी राशि

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह ग्रह स्थिति आत्मविश्वास बढ़ाने वाली रहेगी. करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.  जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. 

Advertisement

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह समय अवसरों से भरा हो सकता है. जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है.  अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. निवेश से जुड़े फैसले फायदेमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन समझदारी जरूरी रहेगी. वैवाहिक और प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. परिवार में शांति और सहयोग बना रहेगा. स्वास्थ्य भी सामान्य से बेहतर रह सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement