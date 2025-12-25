Dwi Dwadash Yog 2025: 24 घंटे बाद शुक्र बनाएंगे ये शक्तिशाली राजयोग! इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

Dwi Dwadash Yog 2025: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है, जिसकी किसी न किसी ग्रह के साथ युति होती रहती है. द्रिक पंचांग के अनुसार, इस समय शुक्र धनु राशि में बैठे हुए हैं, जहां पहले से ही मंगल-सूर्य विराजमान हैं, जिससे त्रिग्रही योग बन रहा है. वहीं, 26 दिसंबर को शुक्र यम की युति से द्विद्वादश योग का निर्माण होगा. द्विद्वादश योग तब बनता है जब कुंडली के 12वें भाव (व्यय भाव) का स्वामी ग्रह, दूसरे भाव (धन भाव) में स्थित हो या दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए. इस योग के बनने का सीधा प्रभाव आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, 26 दिसंबर को दोपहर 3 बजकर 38 मिनट पर शुक्र-यम एक दूसरे से 3 डिग्री पर होंगे, जिससे द्विद्वादश योग का निर्माण होगा. आइए जानते हैं कि द्विद्वादश योग के बनने से किन राशियों को लाभ होगा.

वृषभ

द्विद्वादश योग वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक राहत लेकर आ सकता है. लंबे समय से अटके हुए पैसों की वापसी संभव है. नौकरीपेशा लोगों को सैलरी, इंसेंटिव या बोनस से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. विदेश से जुड़े कामों से भी लाभ के योग बन रहे हैं.

कुंभ

कुंभ राशि के जातकों को इस योग से करियर में तरक्की का फायदा मिलेगा. ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है. खर्च बढ़ेंगे, लेकिन वे जरूरी और भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होंगे. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इंटरव्यू या ऑफर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है.

मीन

मीन राशि वालों के लिए यह योग अचानक धन लाभ के संकेत दे रहा है. निवेश या पुराने सौदे से फायदा हो सकता है. जो लोग विदेश, रिसर्च, मेडिकल या आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए दिन खास रहेगा. मानसिक तनाव में भी कमी आएगी. खर्च जरूर होंगे, लेकिन वे आपकी प्रतिष्ठा और करियर को आगे बढ़ाने वाले साबित होंगे.

