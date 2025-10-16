scorecardresearch
 

Diwali 2025: दिवाली से पहले घर से बाहर निकाल फेंकें ये चीजें, वरना रूठ जाएंगी मां लक्ष्मी

Diwali 2025: दिवाली के मौके पर घर की साफ-सफाई करना बेहद जरूरी होता है. साफ-सफाई के दौरान कुछ चीजों को खासतौर से घर के बाहर करना जरूरी समझा गया है. मान्यता है कि ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.

20 अक्टूबर को है दिवाली (Photo: ITG)
20 अक्टूबर को है दिवाली (Photo: ITG)

इस वर्ष 20 अक्टूबर, सोमवार को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा. दिवाली सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि पाने का अवसर भी माना जाता है. इसलिए दिवाली के मौके पर घर की साफ-सफाई करना बेहद जरूरी समझा गया है. माना जाता है कि घर में पड़ी कुछ पुरानी चीजें वास्तु दोष का कारण बनती हैं. ये चीजें घर की आर्थिक स्थिति पर खराब असर डालती हैं. इसलिए दिवाली की साफ-सफाई में खासतौर से इन वस्तुओं को हटाना जरूरी है. ताकि घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे. जानते हैं वो चीजें कौन सी हैं जिन्हें दिवाली की साफ-सफाई के दौरान घर से बाहर करना जरूरी है.

पुरानी या टूटी घड़ियां

घर के अंदर पुरानी या टूटी घड़ियां रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है. यह न केवल घर की समृद्धि और सौभाग्य में रुकावट डालती हैं, बल्कि परिवार के सदस्यों के जीवन में अशांति भी ला सकती हैं.

जंग लगा हुआ लोहा

जंग लगे लोहे के बर्तन, उपकरण या अन्य सामग्री घर में रखने से घर में अशांति और अशुभता का वातावरण बन जाता है. यह घर के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है. ऐसा माना जाता है कि जंग लगा लोहा घर में रखने से लक्ष्मी माता की कृपा घर तक नहीं आती है. 

पुराने जूते

पुराने और फटे जूते घर में रखने से धन और समृद्धि में रुकावट आती है. यह घर में अव्यवस्था और नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है. फटे जूते घर के प्रवेश द्वार या आंगन में रखने से लक्ष्मी माता का निवास नहीं होता.  

Advertisement

खंडित मूर्तियां

टूटी-फूटी मूर्तियां, अधूरी प्रतिमाएं या टूटे हुए धार्मिक प्रतीक घर में रखने से अशुभता बढ़ती है, और सकारात्मक ऊर्जा में बाधा आती है. यह घर में लक्ष्मी माता की कृपा को रोक सकता है. इसलिए दिवाली से पहले टूटी -फूटी या खंडित मूर्तियों को जरूर बाहर कर दें. 

फटे पुराने कपड़े

मान्यताओं के अनुसार, पुराने और टूटे-फूटे सामान को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा रहती है. उन्हें बाहर निकालने से घर में नई सकारात्मक ऊर्जा आती है. दिवाली नए आरंभ का प्रतीक मानी जाती है. पुराने कपड़े फेंकना यह बताता है कि हम पुराने बोझ और अव्यवस्था को छोड़कर नए आरंभ के लिए तैयार हैं. मान्यता है कि इससे लक्ष्मी मां प्रसन्न होती हैं. 

