Chaturgrahi Yog Kumbh Rashi 2026: कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग, सूर्य-राहु की जोड़ी इन 3 राशियों को बनाने वाली है अमीर

Chaturgrahi Yog Kumbh Rashi 2026: 13 फरवरी को सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं. इस दिन कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग का निर्माण भी होगा. कुंभ राशि में राहु पहले से बैठा हुआ है. सूर्य से पहले 3 फरवरी को बुध और 6 फरवरी को शुक्र भी कुंभ राशि में आने वाले हैं. ऐसे में 13 फरवरी को कुंभ राशि में सूर्य, राहु, बुध और शुक्र एकसाथ बैठ जाएंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि कुंभ राशि में चतुर्ग्रही योग बनते ही तीन राशियों को जबरदस्त लाभ मिलने वाला है.

मेष राशि (Mesh Rashi)

कुंभ राशि में बन रहा चतुर्ग्रही योग मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आने वाला है. इस राशि के जातकों के धनधान्य में एकदम से वृद्धि हो सकती है. आपके खर्चों में कमी आएगी. बैंक-बैलेंस बढ़त पर रहेगा और किसी पुराने निवेश से लाभ संभव है. इसके अलावा आपका निजी जीवन भी उत्तम रहने वाला है. परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. नए कपड़े, गहने या किसी कीमती चीज की खरीदार कर सकते हैं.

कर्क राशि (Kark Rashi)

इस चतुर्ग्रही योग के बाद कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी सुधरने वाली है. इनके खर्चे संतुलित रहेंगे और आय में अनायास वृद्धि होगी. आपको गुप्त स्रोतों से भी धन की प्राप्ति हो सकती है. आय के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं. निजी जीवन की बात करें तो परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य अब तेजी से पूरे होंगे. घर, फ्लैट या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई जल्द ही आपके पक्ष में आ सकता है. पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिल सकता है.

कुंभ राशि (Kumbh Rashi)

कुंभ राशि में बन रहा चतुर्ग्रही योग कुंभ राशि वालों को भी मालामाल कर सकता है. आपकी कमाई बढ़ने वाली है. खासतौर से व्यापार करने वाले जातकों का गल्ला पैसों से भरा रहने के संकेत है. निजी जीवन की बात करें तो आपकी वाणी, व्यक्तित्व में आने वाला सुधार संबंधों को बेहतर बनाएगा. इससे घर-परिवार में माहौल तो अच्छा रहेगा ही. साथ ही, कार्यक्षेत्र में भी लोगों से खूब प्रशंसा मिलेगी. इस दौरान आपके जिन नए लोगों के साथ कनेक्शन स्थापित होंगे, वो लंबे समय तक आपको लाभ देंगे.

