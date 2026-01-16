Chaturgrahi Yog 2025: 17 जनवरी को मकर राशि में बनेगा चतुर्ग्रही राजयोग, इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Chaturgrahi Yog 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, 17 जनवरी को ग्रहों की चाल में एक खास संयोग बनने जा रहा है. इस दिन सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध ये चारों ग्रह एक साथ मकर राशि में मौजूद रहेंगे. चार ग्रहों की एक ही राशि में युति होने से ज्योतिष में इसे चतुर्ग्रही योग का नाम दिया गया है. इस योग का असर कुछ राशियों के करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन के कई पहलुओं पर सकारात्मक रूप से देखने को मिल सकता है. ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि इस योग के प्रभाव से कुछ लोगों को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है, समाज में मान-सम्मान और पहचान भी बढ़ सकती है. तो आइए जानते हैं कि किन राशियों के लिए यह योग खास बनने वाला है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय उन्नति लेकर आ सकता है. कामकाज के क्षेत्र में नए मौके मिल सकते हैं. मेहनत का अच्छा परिणाम सामने आएगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या बेहतर जिम्मेदारी मिल सकती है. जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. कारोबार से जुड़े लोगों को मुनाफा हो सकता है. इस दौरान समाज में आपकी पहचान और सम्मान भी बढ़ेगा.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों पर चतुर्ग्रही योग का अच्छा असर देखने को मिल सकता है. क्योंकि इस योग में आपके स्वामी ग्रह शुक्र भी शामिल हैं, इसलिए करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव संभव है. सीनियर्स काम की सराहना करेंगे और लोग आपकी प्रतिभा को पहचानेंगे. कला, फैशन, संगीत या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को खास लाभ मिल सकता है. कुछ लोग इस दौरान घर या जमीन खरीदने का फैसला भी कर सकते हैं. सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए यह योग लाभ देने वाला साबित हो सकता है. अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं. आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिससे कार्यस्थल पर आपकी छवि बेहतर बनेगी. कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आय में वृद्धि हो सकती है. इस समय आप कुछ नया सीखने या खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं. सामाजिक स्तर पर भी आपको सम्मान और पहचान मिलने की संभावना है.

