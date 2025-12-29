scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Chaturgrahi Yog 2026: 1 जनवरी को बन रहा शुभ चतुर्ग्रही योग, इन राशियों को पूरे साल मिलेगा धन लाभ

Chaturgrahi Yog 2026: 1 जनवरी 2026 का शुभ चतुर्ग्रही योग तीन राशियों के लिए पूरे साल लाभ, सफलता और नए अवसर लेकर आएगा. जो लोग लंबे समय से किसी काम की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए यह समय विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा.

Advertisement
X
चतुर्ग्रही योग यह योग जीवन के कई क्षेत्रों में असर डाल सकता है. (Photo: Getty Images)
चतुर्ग्रही योग यह योग जीवन के कई क्षेत्रों में असर डाल सकता है. (Photo: Getty Images)

Chaturgrahi Yog 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 की शुरुआत में ग्रहों की चाल बेहद खास और शुभ संयोग बना रही है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 1 जनवरी 2026 को धनु राशि में सूर्य, बुध, मंगल और चंद्रमा एक साथ स्थित होंगे. इस समय ऐसा दुर्लभ योग बनेगा जिसे “सूर्य-बुध-मंगल-चंद्र योग” या सामान्य रूप से शक्तिशाली चतुर्ग्रही योग कहा जाता है. इसे ज्योतिष में बहुत ही शुभ और बलशाली माना जाता है, क्योंकि इसमें चार प्रमुख ग्रह एक साथ किसी राशि में होने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. 

यह योग जीवन के कई क्षेत्रों में असर डाल सकता है. व्यक्तिगत जीवन में यह समय सफलता, भाग्य और नए अवसरों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. खासकर कुछ राशियों के लिए यह समय अचानक धनलाभ, नई योजनाओं में सफलता और भाग्योदय लेकर आएगा. इस योग की ऊर्जा से नौकरी, व्यवसाय, निवेश, शिक्षा और व्यक्तिगत संबंधों में सकारात्मक बदलाव की संभावना बढ़ जाती है. जानते हैं इस बेहद ही खास यो के बनने से किन राशियों पर सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव पड़ेगा. 

सिंह राशि

सम्बंधित ख़बरें

Budh Rashi Parivartan 2025: Let's see which zodiac signs will benefit from this last transit of the year.
जनवरी में शनि के घर प्रवेश करेंगे बुध, इन राशियों की चमकेगी किस्मत
Ketu is considered a demon in the Vedas and a malefic planet in astrology.
साल के अंत में बुध बनाएंगे दशांक योग, 3 राशियों का पूरे साल रहेगा गोल्डन टाइम
Planet Alignment New Year 2026
शनि की राशि में पंचग्रही योग, 2026 इन 4 राशियों के लाने वाला है अच्छे दिन
Shani nakshatra gochar 2026
जनवरी 2026 में शनि करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन 5 राशियों के खुलेंगे सफलता के द्वार
shukra yam yuti dwi dwadash yog 2025
क्या है लाभ दृष्टि राजयोग? जो नए साल में इन 3 राशियों को बनाएगा भाग्यशाली

सिंह राशि के लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा. इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके फैसले सफल होंगे. लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं. नौकरी या व्यापार में अच्छे मौके मिल सकते हैं.  परिवार और दोस्तों के साथ संबंध मजबूत होंगे.  निवेश करने या नए काम शुरू करने के लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है.

Advertisement

धनु राशि 

धनु राशि के जातकों के लिए यह समय खासकर शुभ संकेत लेकर आ रहा है. आपके भाग्य में बदलाव आएगा और वित्तीय स्थिति बेहतर होगी. अचानक धनलाभ या अच्छे अवसर मिल सकते हैं. जो लोग लंबे समय से किसी काम का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह समय बहुत फायदेमंद रहेगा. साथ ही, जीवन में नयी संभावनाएं और अवसर आपके सामने आएंगे. पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों में भी सुख और संतुलन बना रहेगा.

मेष राशि

मेष राशि के लोगों के लिए भी साल की शुरुआत फायदेमंद साबित होगी. आपके प्रयास सफल होंगे और नए अवसर मिल सकते हैं. करियर, पढ़ाई या व्यापार में अच्छे बदलाव आएंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपके अनुभव और ज्ञान को बढ़ाएंगे. अचानक धनलाभ और भाग्य में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं, इसलिए ऐसे मौके हाथ से जाने न दें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement