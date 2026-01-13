Chaturgrahi Rajyog 2026: मकर संक्रांति के बाद बनेगा चतुर्ग्रही राजयोग, इन 4 राशियों का चमक जाएगा भाग्य

Chaturgrahi Rajyog 2026: इस बार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2026, बुधवार को मनाया जाएगा. यह दिन भगवान सूर्य की उपासना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. इस दिन स्नान-दान का कार्य भी किया जाता है. मकर संक्रांति इस बार बहुत ही विशेष रहने वाली है क्योंकि इस पर्व के आसपास चतुर्ग्रही राजयोग बन रहा है. दरअसल, मकर राशि में शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल एक साथ विराजमान होंगे, जिससे चारों की ग्रहों की युति होगी. इसी विशेष युति से चतुर्ग्रही योग का निर्माण भी होगा.

द्रिक पंचांग के अनुसार, 13 जनवरी को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे, 14 जनवरी को सूर्य भी मकर राशि में चले जाएंगे, 16 जनवरी को मंगल और 17 जनवरी को बुध ग्रह भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे. तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के बाद बनने जा रहे चतुर्ग्रही राजयोग से किन राशियों को लाभ होगा.

मेष

मेष राशि वालों के लिए यह चतुर्ग्रही राजयोग करियर में बड़ा ब्रेक दिला सकता है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या मनचाही पोस्टिंग मिलने के योग हैं. व्यवसाय से जुड़े लोगों को सरकारी काम या बड़े ऑर्डर से लाभ हो सकता है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिलेगा.

कन्या

कन्या राशि वालों के लिए यह योग भाग्य को मजबूत करने वाला है. शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. अटके हुए काम अचानक बनेंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन सकते हैं. धन लाभ और पारिवारिक सुख लेकर आएगा.

धनु

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय आय और काम दोनों के लिहाज से शुभ रहेगा. नौकरी में स्थिरता आएगी और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में विस्तार के संकेत हैं. स्वास्थ्य में सुधार होगा और रोजमर्रा की जिंदगी ज्यादा अनुशासित और संतुलित बनेगी. पुराने निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं.

