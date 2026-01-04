scorecardresearch
 
Chandrma Gochar: अपनी ही राशि में आज रहेंगे चंद्रमा, इन राशियों को मिलेगा जबरदस्त फायदा

Chandrma Gochar: जब चंद्रमा अपनी ही राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश करता है, तो इसे ज्योतिष में बेहद शुभ माना जाता है. चंद्रमा इस राशि का स्वामी ग्रह है, इसलिए यहां इसकी स्थिति सबसे मजबूत मानी जाती है.

अपनी राशि में चंद्रमा का गोचर. (Photo: Pixabay)
Chandrma Gochar : ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, भावना और मानसिक स्थिति का कारक माना गया है.इसका प्रभाव व्यक्ति के पेशेवर जीवन और आर्थिक स्थिति पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. ज्योतिष गणना के मुताबिक आज 4 जनवरी को चंद्रमा मिथुन राशि को छोड़कर अपनी स्व राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं, यह गोचर सुबह 9 बजकर 44 मिनट पर हो चुका है. चंद्रमा के इस राशि परिवर्तन से कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और शुभ अवसर देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं किन राशियों को मिलेगा इस गोचर का विशेष लाभ.

मेष राशि: चंद्रमा का यह गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा. इसके प्रभाव से शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बनेंगे. यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो उसके वापस मिलने की संभावना है.आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. धन से जुड़ी चिंताएं कम होंगी. साथ ही स्वास्थ्य के लिहाज से भी आप पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं.

कर्क राशि: चंद्रमा का अपनी ही राशि में गोचर करना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेग.  घर में खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार के साथ किसी यात्रा या घूमने-फिरने की योजना बन सकती है. करियर के मोर्चे पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. कुछ लोगों को अपनी पसंदीदा जगह पर काम करने का अवसर मिल सकता है. पूर्व में किए गए निवेश से अच्छा आर्थिक लाभ होने के योग हैं.

कन्या राशि: चंद्रमा का गोचर आपके लाभ भाव में होने से आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं. पेशेवर जीवन में सफलता के संकेत हैं. आपकी मेहनत रंग ला सकती है. कुछ जातकों को पदोन्नति या आय में वृद्धि का अवसर प्राप्त हो सकता है.बचत में इजाफा होने के योग बन रहे हैं. जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें मनचाहा अवसर मिल सकता है. सेहत के मामले में भी सुधार देखने को मिलेगा. आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे.

