Chandra Grahan 2022 Date & Time In India: इस राशि में लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, जानें भारत में दिखेगा या नहीं

Chandra Grahan 2022 India Date & Time : साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा के दिन 16 मई 2022 को लगने वाला है. साल का यह पहला चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2022 Date) पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा. चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है. सूतक काल के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है. भारत में यह चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहां सूतक काल भी मान्य नहीं होगा.

इस राशि में लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण

साल का यह पहला चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा. इस दौरान इस राशिवालों के जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे. ग्रहण का लगना शुभ नहीं माना जाता है. इस दौरान वृश्चिक राशि के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

चंद्र ग्रहण का समय (Chandra Grahan 2022 Timings In India)

भारतीय समयानुसार, साल का यह पहला चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 को सुबह 8 बजकर 59 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 23 मिनट कर लगेगा. इस पूरे साल में कुल 2 चंद्र ग्रहण लगेंगे और यह दोनों ही पूर्ण चंद्र ग्रहण होंगे.

कहां-कहां दिखाई देगा चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan 2022 Visibility in India)

साल का यह पहला चंद्र ग्रहण दक्षिण-पश्चिमी यूरोप, दक्षिण-पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, अधिकांश उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक और अंटार्कटिका में दिखाई देगा. भारत में इस चंद्र ग्रहण की दृश्यता शून्य होने के कारण यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा.

कब दिखेगा दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण (Second And Last Chandra Grahan 2022 Date)

साल 2022 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगेगा. यह भी पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा. भारत के कुछ हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, इसलिए यहां सूतक काल मान्य होगा.

कब लगता है पूर्ण चंद्र ग्रहण

पूर्ण चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी ठीक उसके सामने आ जाती है और उसी समय पृथ्वी के आगे चंद्रमा आ जाता है. ऐसी स्थिति में पृथ्वी सूर्य को पूरी तरह से ढक लेती है जिससे चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता.