Chalisa Yog: 1 फरवरी से बदल रही है ग्रहों की चाल, चालीसा योग इन राशियों के लिए ला सकता है खतरा!

Chalisa Yog: ज्योतिष शास्त्र में चालीसा योग उस स्थिति को कहा जाता है जब दो ग्रह आपस में 40 अंश (डिग्री) की दूरी पर स्थित होते हैं. इस योग का नाम ही “चालीसा” है, क्योंकि इसका संबंध 40 अंश के अंतर से होता है. चालीसा योग का प्रभाव हर राशि पर समान नहीं होता. यह ग्रहों की स्थिति, भाव और व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर करता है कि यह योग शुभ फल देगा या सावधानी की जरूरत पैदा करेगा.

शुक्र शनि चालीसा योग
शुक्र शनि चालीसा योग

Chalisa Yog: फरवरी महीने की पहली तारीख को एक विशेष ज्योतिषीय संयोग बन रहा है. माह के पहले ही दिन शुक्र और शनि ग्रह आपस में 40 अंश की दूरी पर स्थित होकर चालीसा योग का निर्माण करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और शनि को मित्र ग्रह माना जाता है, इसलिए यह योग कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत ला सकता है. हालांकि, कुछ राशियों पर इसका असर चुनौतीपूर्ण भी रह सकता है. ऐसे में इन राशियों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये राशियां और इन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह चालीसा योग बारहवें भाव में बन रहा है, जिसे व्यय और हानि से जुड़ा माना जाता है. इस दौरान आपको आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी. पैसों का लेन-देन अकेले न करें.  भरोसेमंद व्यक्ति की मौजूदगी में ही निर्णय लें. यात्रा करते समय अपने कीमती सामान की सुरक्षा अवश्य करें. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपेक्षित सफलता पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. इस समय धैर्य और संयम बनाए रखना आपके लिए सबसे अहम रहेगा. उपाय के रूप में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को इस योग में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. क्योंकि शुक्र और शनि दोनों ही आपके स्वामी सूर्य के विरोधी ग्रह माने जाते हैं. इस कारण गलत लोगों की संगति से दूर रहना बेहद जरूरी होगा, वरना आपकी सामाजिक छवि पर असर पड़ सकता है. मन में बेकार की चिंताएं बनी रह सकती हैं. मेहनत के मुताबिक नतीजे न मिलने से निराशा भी महसूस हो सकती है. मानसिक संतुलन बनाए रखना इस समय सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. साथ ही, किसी को उधार देने या लेने से बचना ही बेहतर होगा. उपाय के तौर पर सूर्य देव की नियमित उपासना और सूर्य को अर्घ्य देना शुभ रहेगा.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय एकाग्रता में कमी ला सकता है. जरूरी कामों से ध्यान भटककर फालतू बातों में उलझ सकता है. संतान से जुड़े विषयों को लेकर माता-पिता को चिंता हो सकती है. कार्यस्थल पर परिस्थितियां आपके अनुकूल न होने के कारण हर फैसला सोच-समझकर लेना जरूरी होगा. किसी पर भी बिना परखे भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है, खासकर आर्थिक मामलों में. इस दौरान आंखों और गले से जुड़ी परेशानी उभर सकती है, इसलिए स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें. उपाय के रूप में भगवान शिव की आराधना के साथ योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

