Budh Gochar 2026: शनि की राशि में बुध-शुक्र की युति, फरवरी 5 राशियों के लिए बनेगा लकी महीना

Budh Shukra Yuti 2026: ज्योतिष के अनुसार फरवरी 2026 का महीना ग्रहों की दृष्टि से काफी खास रहने वाला है. 3 फरवरी 2026 को बुध ग्रह अपने मित्र शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे. उसी दिन शुक्र ग्रह भी कुंभ राशि में आ जाएंगे. इस वजह से कुंभ राशि में बुध और शुक्र की युति बनेगी. आइए जानते हैं कि यह शुभ योग किन 5 राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आएगा.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह युति 11वें भाव यानी आय के स्थान में बनेगी. इस समय कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं. जो पैसा काफी समय से फंसा हुआ था, वह वापस मिलने के योग हैं. शेयर मार्केट या निवेश से अचानक फायदा हो सकता है. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा . लोग आपकी बातों को महत्व देंगे.

वृषभ राशि

शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह बदलाव आपके लिए खास तौर पर अच्छा रहेगा। बुध-शुक्र की युति आपके 10वें भाव यानी करियर के क्षेत्र में बनेगी. नौकरी करने वालों को तरक्की या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजनेस करने वालों को कोई बड़ी डील मिल सकती है, जिससे आगे चलकर अच्छा लाभ होगा. कामकाज में आपकी काबिलियत सबको नजर आएगी.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और वह शुक्र के साथ भाग्य भाव यानी 9वें भाव में रहेंगे. इस दौरान किस्मत आपका पूरा साथ देगी. जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वे अब तेजी से पूरे होंगे. धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं. पढ़ाई कर रहे छात्रों को खास सफलता मिल सकती है.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह युति 5वें भाव में बनेगी, जो पढ़ाई, प्रेम और संतान से जुड़ा होता है. कला, लेखन या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को पहचान मिल सकती है, यहां तक कि विदेशों से भी सराहना हो सकती है. प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. पैसों की स्थिति में भी सुधार होगा.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह युति लग्न भाव यानी पहले भाव में बन रही है. इसका असर सीधे आपके व्यक्तित्व पर दिखेगा. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने फैसले मजबूती से ले पाएंगे. लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. आराम और सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है. शादीशुदा लोगों के रिश्ते और बेहतर होंगे. पार्टनर के साथ तालमेल मजबूत होगा.



