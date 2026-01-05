scorecardresearch
 
Budh Nakshatra Gochar: 7 जनवरी को बुध का नक्षत्र परिवर्तन, इन 3 राशियों को रहना होगा अलर्ट

Budh Nakshatra Gochar:नक्षत्र कुल 27 होते हैं और हर नक्षत्र किसी न किसी ग्रह के अधीन होता है. जब बुध किसी नए नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो वे उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह के स्वभाव के अनुसार फल देने लगते हैं.

बुध का शनि या मंगल नक्षत्र बढञाता है मुश्किलें.
Budh Nakshatra Gochar: ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्कशक्ति और निर्णय क्षमता का प्रतीक माना जाता है. जब भी बुध अपनी चाल या नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के करियर, आर्थिक स्थिति और मानसिक संतुलन पर पड़ता है. 7 जनवरी 2026 को बुध ग्रह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं. यह नक्षत्र शुक्र ग्रह के अधीन माना जाता है, ऐसे में बुध और शुक्र के प्रभावों का मिलाजुला रूप देखने को मिलेगा. बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए अनुकूल न होकर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. इन राशियों के जातकों को विशेष रूप से धन, करियर और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. साथ ही कुछ सरल उपाय अपनाकर बुध की नकारात्मकता को कम किया जा सकता है.

वृषभ राशि:  वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह नक्षत्र गोचर कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है. इस दौरान आर्थिक मामलों में लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है. किसी भी तरह के निवेश से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना आपके लिए जरूरी रहेगा. जल्दबाजी में लिया गया फैसला भविष्य में परेशानी बढ़ा सकता है. करियर से जुड़े बड़े निर्णय, जैसे नौकरी बदलना या नया व्यवसाय शुरू करना, इस समय टालना ही बेहतर होगा. कार्यक्षेत्र में मानसिक दबाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है. स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय थोड़ा कमजोर रह सकता है, विशेषकर थकान और तनाव से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

उपाय: बुध की अशुभता को कम करने के लिए 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को हरी चूड़ियां या हरे रंग के वस्त्र भेंट करें.

कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र परिवर्तन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. गोचर के बाद छोटी-बड़ी शारीरिक परेशानियां सामने आ सकती हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या और खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा.

कार्यस्थल पर परिस्थितियां आपके पक्ष में कम नजर आ सकती हैं. ऑफिस में चल रही राजनीति से दूरी बनाकर रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, अन्यथा बेवजह विवाद या मानहानि का सामना करना पड़ सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाने में कठिनाई हो सकती है. आर्थिक मामलों में लेन-देन करते समय सावधानी बरतें, बिना सोचे-समझे उधार देना या लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है.

उपाय: नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा करें.  बुधवार के दिन उन्हें दूर्वा अर्पित करें.

मकर राशि: मकर राशि के जातकों को इस गोचर के दौरान सामाजिक जीवन में विशेष सावधानी बरतनी होगी. बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि आपकी कही गई बातों को गलत तरीके से समझा जा सकता है.

कुछ जातकों को इस समय आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखना और सही बजट बनाकर चलना बेहद जरूरी होगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपेक्षित परिणाम पाने के लिए अधिक मेहनत और धैर्य दिखाना पड़ेगा.

उपाय: बुध ग्रह की प्रतिकूलता से राहत पाने के लिए नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे.

---- समाप्त ----
