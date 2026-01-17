Budh Gochar 17 January: आज होगा मकर राशि में बुध का गोचर, जानें सभी 12 राशियों पर क्या होगा असर

Budh Gochar 17 January: बुद्धि, वाणी और तर्क के कारक ग्रह बुध आज 17 जनवरी की सुबह 10 बजकर 23 मिनट पर अपनी राशि बदलते हुए मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं. यह गोचर 3 फरवरी की रात 9 बजकर 51 मिनट तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में बुध को मिथुन और कन्या राशि का स्वामी माना गया है. यह ग्रह वाणी, बुद्धि, गणना, लेखन, व्यापार, तकनीक, शिक्षा और विश्लेषण क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है. मकर राशि में बुध का गोचर व्यावहारिक सोच, अनुशासन और ठोस निर्णयों को बढ़ावा देगा. आइए जानते हैं कि यह गोचर सभी 12 राशियों के जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव लाएगा.

मेष राशि

इस गोचर के दौरान बुध आपके दसवें भाव में स्थित होंगे. करियर में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यवसाय में योजनाएं सफल होंगी, वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा.

वृष राशि

बुध का गोचर आपके नवें भाव में होगा. भाग्य का साथ मिलेगा. उच्च शिक्षा, यात्रा और धार्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी. रुके हुए कार्य पूरे होंगे. जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा.

मिथुन राशि

यह गोचर आपके आठवें भाव में रहेगा. शोध, गूढ़ विषयों और गहन अध्ययन में रुचि बढ़ेगी. अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. हालांकि मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन परिणाम दीर्घकालीन होंगे.

कर्क राशि

बुध आपके सातवें भाव में गोचर करेंगे. साझेदारी के कामों में लाभ होगा. वैवाहिक जीवन में संवाद बेहतर होगा. व्यापारिक समझौते और नए कॉन्ट्रैक्ट से आर्थिक फायदा हो सकता है.

सिंह राशि

बुध का गोचर आपके छठे भाव में होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है. शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी. कार्यक्षेत्र में धैर्य और रणनीति से काम करने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे.

कन्या राशि

यह गोचर आपके पांचवें भाव में रहेगा.बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. रचनात्मक कार्यों, लेखन और शिक्षा से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा.

तुला राशि

बुध आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे. भूमि, भवन और वाहन से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, मानसिक शांति में वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशि

यह गोचर आपके तीसरे भाव में होगा. साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा.भाई-बहनों से संबंध बेहतर होंगे. मीडिया, कम्युनिकेशन और सेल्स से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा.

धनु राशि

बुध का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा.आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. वाणी में प्रभाव आएगा जिससे आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे. धन संचय के नए अवसर मिलेंगे.

मकर राशि

बुध आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे. व्यक्तित्व में निखार आएगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. आपको नए अवसर सामने आएंगे.

कुंभ राशि

यह गोचर आपके बारहवें भाव में रहेगा. विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है. आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा.

मीन राशि

बुध आपके ग्यारहवें भाव में गोचर करेंगे. आय के नए स्रोत बनेंगे. मित्रों और नेटवर्क से लाभ मिलेगा. इच्छाओं की पूर्ति और आर्थिक उन्नति के प्रबल योग बनेंगे.

