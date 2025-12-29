Budh Transit in Makar: जनवरी में ग्रहों के राजकुमार बुध करेंगे शनि के घर में एंट्री, इन राशियों की खुलेगी किस्मत

Budh planet Transit in Makar: वैदिक पंचांग के अनुसार जनवरी 2026 का महीना ग्रहों के गोचर की दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है. इस दौरान कई बड़े और छोटे ग्रह अपनी राशि बदलने वाले हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा. खासतौर पर बुध ग्रह, जिन्हें ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, महीने की शुरुआत में शनि की स्वामित्व वाली मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. बुध का यह गोचर बुद्धि, वाणी, व्यापार, शिक्षा और निर्णय क्षमता पर गहरा असर डालता है. ऐसे में कुछ राशियों के लिए यह समय भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है.

मकर राशि शनि की राशि मानी जाती है, जो अनुशासन, कर्म और स्थिरता का प्रतीक है. जब बुध इस राशि में प्रवेश करते हैं, तो व्यक्ति की सोच अधिक व्यावहारिक हो जाती है और फैसले सोच-समझकर लिए जाते हैं. आइए जानते हैं इस गोचर का प्रभाव किन राशियों पर विशेष रूप से देखने को मिल सकता है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए बुध का मकर राशि में गोचर करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से बेहद लाभकारी साबित हो सकता है. इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे और लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं. आपकी संवाद क्षमता मजबूत होगी, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से संबंध बेहतर बनेंगे. आर्थिक स्थिति भी पहले से मजबूत होने के संकेत हैं.

वृष राशि

वृष राशि के जातकों के लिए यह गोचर भाग्य का साथ लेकर आ सकता है. इस समय भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा. शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े छात्रों को सफलता मिल सकती है. साथ ही विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़े योग भी बन सकते हैं. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर सामाजिक जीवन और आय के स्रोतों में वृद्धि करने वाला साबित हो सकता है. इस दौरान नए संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे. दोस्तों और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा. निवेश के लिए यह समय अनुकूल हो सकता है, लेकिन सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा.साथ ही पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं.



