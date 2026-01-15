Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 15 जनवरी 2026: आज 15 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 15 जनवरी 2026

और पढ़ें

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- माघ

अमांत- पौष

तिथि

कृष्ण पक्ष द्वादशी- जनवरी 14 05:53 PM – जनवरी 15 08:16 PM

नक्षत्र

ज्येष्ठा- जनवरी 15 03:03 AM – जनवरी 16 05:47 AM

योग

वृद्धि- जनवरी 14 07:55 PM – जनवरी 15 08:37 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 7:15 AM

सूर्यास्त- 5:46 PM

चन्द्रोदय- जनवरी 16 5:20 AM

चन्द्रास्त- 2:34 PM

अशुभ काल

राहू- 01:50 पी एम से 03:08 पी एम

यम गण्ड- 07:15 ए एम से 08:34 ए एम

कुलिक- 09:53 ए एम से 11:12 ए एम

दुर्मुहूर्त- 10:45 ए एम से 11:27 ए एम, 02:58 पी एम से 03:40 पी एम

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त- 12:10 पी एम से 12:52 पी एम

अमृत काल- 07:59 पी एम से 09:46 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 05:27 ए एम से 06:21 ए एम

---- समाप्त ----