Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 15 जनवरी 2026: आज 15 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 15 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- माघ
अमांत- पौष
तिथि
कृष्ण पक्ष द्वादशी- जनवरी 14 05:53 PM – जनवरी 15 08:16 PM
नक्षत्र
ज्येष्ठा- जनवरी 15 03:03 AM – जनवरी 16 05:47 AM
योग
वृद्धि- जनवरी 14 07:55 PM – जनवरी 15 08:37 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 7:15 AM
सूर्यास्त- 5:46 PM
चन्द्रोदय- जनवरी 16 5:20 AM
चन्द्रास्त- 2:34 PM
अशुभ काल
राहू- 01:50 पी एम से 03:08 पी एम
यम गण्ड- 07:15 ए एम से 08:34 ए एम
कुलिक- 09:53 ए एम से 11:12 ए एम
दुर्मुहूर्त- 10:45 ए एम से 11:27 ए एम, 02:58 पी एम से 03:40 पी एम
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 12:10 पी एम से 12:52 पी एम
अमृत काल- 07:59 पी एम से 09:46 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:27 ए एम से 06:21 ए एम