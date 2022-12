Aaj Ka Panchang: आज 15 दिसंबर 2022 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 15 दिसंबर 2022

आर्थिक उन्नति और शुभता का संचार बढ़ेगा. तर्कशील बने रहेंगे. कई स्त्रोतों से आय की संभावना रहेगी. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. पेशेवर हित साधने में सफल होंगे. महत्वपूर्ण योजनाओं में गति आएगी.

तिथि

कृष्ण पक्ष सप्तमी - दिसंबर 14 11:42 PM – दिसंबर 16 01:39 AM

कृष्ण पक्ष अष्टमी - दिसंबर 16 01:39 AM – दिसंबर 17 03:02 AM

नक्षत्र

पूर्व फाल्गुनी - दिसंबर 15 05:16 AM – दिसंबर 16 07:34 AM

योग

विष्कुम्भ - दिसंबर 14 06:54 AM – दिसंबर 15 07:30 AM

प्रीति - दिसंबर 15 07:30 AM – दिसंबर 16 07:46 AM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 7:04 AM

सूर्यास्त - 5:39 PM

चन्द्रोदय - दिसंबर 15 11:52 PM

चन्द्रास्त - दिसंबर 15 12:08 PM

अशुभ काल

राहू - 1:41 PM – 3:00 PM

यम गण्ड - 7:04 AM – 8:23 AM

गुलिक - 9:43 AM – 11:02 AM

दुर्मुहूर्त - 10:36 AM – 11:18 AM, 02:49 PM – 03:32 PM

वर्ज्यम् - 02:02 PM – 03:47 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:00 PM – 12:42 PM

अमृत काल - 12:33 AM – 02:19 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 05:28 AM – 06:16 AM