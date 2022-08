Aaj Ka Panchang: आज 13 अगस्त 2022 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj Ka Panchang:

पंचांग अगस्त 13 2022,शनिवार

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - भाद्रपद

अमांत - श्रावण

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, कृष्ण पक्ष द्वितीया है. सूर्य कर्क राशि में संचरण करेंगे चन्द्रमा कुंभ में संचरण करेंगे

आज का पंचांग

भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीया

नक्षत्र: शतभिषा

आज का दिशाशूल:पूर्व दिशा ।

आज का राहुकाल: 9:18 AM – 10:55 AM



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:06 AM

सूर्यास्त - 6:57 PM

चन्द्रोदय - Aug 13 8:20 PM

चन्द्रास्त - Aug 14 8:10 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:06 PM – 12:57 PM

अमृत काल - 04:54 PM – 06:22 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:29 AM – 05:17 AM

योग

शोभन - Aug 12 11:33 AM – Aug 13 07:49 AM

अतिगण्ड - Aug 13 07:49 AM – Aug 14 04:28 AM

त्रिपुष्कर योग - Aug 13 11:28 PM - Aug 14 12:53 AM