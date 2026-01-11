Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 11 जनवरी 2026: आज 11 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 11 जनवरी 2026

Aaj 11 January 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

aaj_ka_panchang horoscope

पंचांग- 11 जनवरी 2026

विक्रम संवत - 2082, कालयुक्त
शक सम्वत - 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत - माघ
अमांत - पौष

तिथि
कृष्ण पक्ष अष्टमी- जनवरी 10 08:24 AM- जनवरी 11 10:20 AM
कृष्ण पक्ष नवमी- जनवरी 11 10:20 AM- जनवरी 12 12:43 PM

नक्षत्र
चित्रा - जनवरी 10 03:39 PM- जनवरी 11 06:12 PM
स्वाति - जनवरी 11 06:12 PM- जनवरी 12 09:05 PM

योग
सुकर्मा - जनवरी 10 04:58 PM- जनवरी 11 05:26 PM
धृति - जनवरी 11 05:26 PM- जनवरी 12 06:11 PM


सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय - 7:14 AM
सूर्यास्त - 5:55 PM
चन्द्रोदय - जनवरी 11 12:42 AM
चन्द्रास्त - जनवरी 11 12:16 PM

अशुभ काल
राहू - 4:34 PM- 5:55 PM
गुलिक - 3:14 PM- 4:34 PM
दुर्मुहूर्त - 04:29 PM- 05:12 PM
वर्ज्यम् - 12:28 AM- 02:16 AM

शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त - 12:13 PM- 12:56 PM
अमृत काल - 11:06 AM- 12:52 PM
ब्रह्म मुहूर्त - 05:38 AM- 06:26 AM

---- समाप्त ----
