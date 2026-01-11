Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 11 जनवरी 2026: आज 11 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 11 जनवरी 2026

विक्रम संवत - 2082, कालयुक्त

शक सम्वत - 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत - माघ

अमांत - पौष

तिथि

कृष्ण पक्ष अष्टमी- जनवरी 10 08:24 AM- जनवरी 11 10:20 AM

कृष्ण पक्ष नवमी- जनवरी 11 10:20 AM- जनवरी 12 12:43 PM

नक्षत्र

चित्रा - जनवरी 10 03:39 PM- जनवरी 11 06:12 PM

स्वाति - जनवरी 11 06:12 PM- जनवरी 12 09:05 PM

योग

सुकर्मा - जनवरी 10 04:58 PM- जनवरी 11 05:26 PM

धृति - जनवरी 11 05:26 PM- जनवरी 12 06:11 PM



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 7:14 AM

सूर्यास्त - 5:55 PM

चन्द्रोदय - जनवरी 11 12:42 AM

चन्द्रास्त - जनवरी 11 12:16 PM

अशुभ काल

राहू - 4:34 PM- 5:55 PM

गुलिक - 3:14 PM- 4:34 PM

दुर्मुहूर्त - 04:29 PM- 05:12 PM

वर्ज्यम् - 12:28 AM- 02:16 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:13 PM- 12:56 PM

अमृत काल - 11:06 AM- 12:52 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 05:38 AM- 06:26 AM

