Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 10 जनवरी 2026: आज 10 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 10 जनवरी 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु
पूर्णिमांत- 2082 पिङ्गल
अमांत- पौष - अमान्त
तिथि सप्तमी - पूर्ण रात्रि तक
प्रतिपदा - सप्तमी - पूर्ण रात्रि तक
नक्षत्र
उत्तराफाल्गुनी - 01:40 पी एम तक
हस्त
योग
शोभन - शोभन - 04:56 पी एम तक
अतिगण्ड
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:15 ए एम
सूर्यास्त- 05:41 पी एम
चन्द्रोदय- 11:48 पी एम
चन्द्रास्त- 11:07 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल- 11:10 ए एम से 12:28 पी एम
यमगण्ड- 03:05 पी एम से 04:23 पी एम
गुलिक- 08:33 ए एम से 09:52 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:07 पी एम से 12:49 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:27 ए एम से 06:21 ए एम