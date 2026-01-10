scorecardresearch
 
Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 10 जनवरी 2026: आज 10 जनवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

Aaj 10 January 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): पंचांग- 10 जनवरी 2026

पंचांग- 10 जनवरी 2026


विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 2647, विश्वावसु 
पूर्णिमांत- 2082 पिङ्गल
अमांत- पौष - अमान्त

तिथि सप्तमी - पूर्ण रात्रि तक
प्रतिपदा - सप्तमी - पूर्ण रात्रि तक

नक्षत्र
उत्तराफाल्गुनी - 01:40 पी एम तक
हस्त

योग 
शोभन - शोभन - 04:56 पी एम तक
अतिगण्ड

सूर्य और चंद्रमा का समय 
सूर्योदय- 07:15 ए एम
सूर्यास्त- 05:41 पी एम 
चन्द्रोदय- 11:48 पी एम
चन्द्रास्त- 11:07 ए एम

अशुभ काल 
राहुकाल- 11:10 ए एम से 12:28 पी एम
यमगण्ड- 03:05 पी एम से 04:23 पी एम
गुलिक- 08:33 ए एम से 09:52 ए एम

शुभ काल 
अभिजित मुहूर्त- 12:07 पी एम से 12:49 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:27 ए एम से 06:21 ए एम

