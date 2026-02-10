Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 10 फ़रवरी 2026: आज 10 फरवरी 2026 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 10 फरवरी 2026
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
फाल्गुन - पूर्णिमान्त
माघ - अमान्त
तिथि
अष्टमी - 07:27 ए एम तक
नवमी
नक्षत्र
विशाखा - 07:55 ए एम तक
अनुराधा
योग
ध्रुव - 01:42 ए एम, फरवरी 11 तक
व्याघात
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 07:04 ए एम
सूर्यास्त- 06:07 पी एम
चन्द्रोदय- 02:16 ए एम, फरवरी 11
चन्द्रास्त- 11:45 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल- 03:21 पी एम से 04:44 पी एम
यमगण्ड- 09:50 ए एम से 11:13 ए एम
गुलिक- 12:35 पी एम से 01:58 पी एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 12:13 पी एम से 12:58 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 05:20 ए एम से 06:12 ए एम