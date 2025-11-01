Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 1 नवंबर 2025: आज 1 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- आज 1 नवंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947 विश्वावसु
पूर्णिमांत- ज्येष्ठ
अमांत- वैशाख
तिथि
दशमी - 09:11 ए एम तक
नक्षत्र
शतभिषा - 06:20 पी एम तक
योग
ध्रुव - 02:10 ए एम, नवम्बर 02 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 06:33 ए एम
सूर्यास्त- 05:36 पी एम
चन्द्रोदय-02:49 पी एम
चन्द्रास्त- 02:46 ए एम, नवम्बर 02
अशुभ काल
राहुकाल-09:19 ए एम से 10:42 ए एम
यमगण्ड- 01:27 पी एम से 02:50 पी एम
गुलिक- 06:33 ए एम से 07:56 ए एम
शुभ काल
अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:27 पी एम
ब्रह्म मुहूर्त- 04:49 ए एम से 05:41 ए एम
शुभ योग
रवि योग- 06:33 ए एम से 06:20 पी एम