Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 1 नवंबर 2025: आज 1 नवंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- आज 1 नवंबर 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947 विश्वावसु

पूर्णिमांत- ज्येष्ठ

अमांत- वैशाख

तिथि

दशमी - 09:11 ए एम तक

नक्षत्र

शतभिषा - 06:20 पी एम तक

योग

ध्रुव - 02:10 ए एम, नवम्बर 02 तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 06:33 ए एम

सूर्यास्त- 05:36 पी एम

चन्द्रोदय-02:49 पी एम

चन्द्रास्त- 02:46 ए एम, नवम्बर 02

अशुभ काल

राहुकाल-09:19 ए एम से 10:42 ए एम

यमगण्ड- 01:27 पी एम से 02:50 पी एम

गुलिक- 06:33 ए एम से 07:56 ए एम

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:27 पी एम

ब्रह्म मुहूर्त- 04:49 ए एम से 05:41 ए एम

शुभ योग

रवि योग- 06:33 ए एम से 06:20 पी एम

---- समाप्त ----