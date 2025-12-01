Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 1 दिसंबर 2025: आज 1 दिसंबर 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- दिसंबर 2025
विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त
शक सम्वत- 1947, विश्वावसु
पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष
अमांत- मार्गशीर्ष
तिथि
शुक्ल पक्ष एकादशी- Nov 30 09:29 PM- दिसंबर 01 07:01 PM
शुक्ल पक्ष द्वादशी- दिसंबर 01 07:01 PM- दिसंबर 02 03:57 PM
नक्षत्र
रेवती- दिसंबर 01 01:10 AM- दिसंबर 01 11:18 PM
अश्विनी- दिसंबर 01 11:18 PM- दिसंबर 02 08:51 PM
योग
व्यातीपात- दिसंबर 01 04:21 AM- दिसंबर 02 12:58 AM
वरीयान- दिसंबर 02 12:58 AM- दिसंबर 02 09:08 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:55 AM
सूर्यास्त- 5:36 PM
चन्द्रोदय- दिसंबर 01 2:33 PM
चन्द्रास्त- दिसंबर 02 3:40 AM
अशुभ काल
राहू- 8:15 AM- 9:35 AM
यम गण्ड- 10:55 AM- 12:15 PM
कुलिक- 1:35 PM- 2:56 PM
दुर्मुहूर्त- 12:37 PM- 01:19 PM, 02:45 PM- 03:28 PM
वर्ज्यम्- 12:14 PM- 01:42 PM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:54 AM- 12:37 PM
अमृत काल- 09:03 PM- 10:32 PM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:20 AM- 06:08 AM
शुभ योग
अमृतसिद्धि योग- दिसंबर 02 06:56 AM- दिसंबर 02 08:51 PM
सर्वार्थसिद्धि योग- दिसंबर 02 06:56 AM- दिसंबर 02 08:51 PM