scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Hans Rajyog 2026: गुरु-बृहस्पति बनाएंगे हंस महापुरुष राजयोग, 3 राशियों के घर लगेगा धन का अंबार

Hans Rajyog 2026:हंस महापुरुष राजयोग एक विशेष योग है जो ज्योतिष में संपत्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए माना जाता है. यह योग तब बनता है जब गुरु-बृहस्पति (Jupiter) अपनी उच्च राशि में प्रवेश करता है, जिससे उसकी ऊर्जा अधिक शुभ और बलवान हो जाती है.

Advertisement
X
हंस महापुरुष राजयोग 2026 जीवन में सकारात्मक बदलाव, नई संभावनाएँ और उन्नति लेकर आएगा.
हंस महापुरुष राजयोग 2026 जीवन में सकारात्मक बदलाव, नई संभावनाएँ और उन्नति लेकर आएगा.

Hans Rajyog 2026: साल 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है. इस वर्ष कई बड़े और छोटे ग्रहों के गोचर से अनेक शुभ योग और राजयोग बनेंगे, जिनका प्रभाव केवल व्यक्ति विशेष पर ही नहीं, बल्कि समाज, देश और दुनिया पर भी दिखाई देगा. इन्हीं में से एक अत्यंत प्रभावशाली योग है हंस महापुरुष राजयोग. जून 2026 में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे. गुरु का यह उच्च स्थिति में होना हंस राजयोग का निर्माण करेगा, जो सुख, समृद्धि, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति का कारक माना जाता है. 

तुला राशि: कर्म और करियर में मिलेगा स्वर्णिम अवसर

तुला राशि वालों के लिए हंस राजयोग कर्म भाव में बन रहा है, जो कार्यक्षेत्र और पेशेवर जीवन के लिए अत्यंत शुभ संकेत देता है. इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारियां और उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है. व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार और बड़े निर्णय लेने का है. समाज में आपकी छवि मजबूत होगी. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उन्हें अब उसके ठोस परिणाम मिलेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Symbolic Image
मकर संक्रांति पर बनेगा पावरफुल पंचग्रही योग, इन राशियों का आएगा गोल्डन टाइम
Uttarashada Nakshatra Significance
सूर्य ने किया उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के लिए गोल्डन ईयर रहेगा 2026
Buddha Buddha transit
शनि की राशि में बुध-शुक्र की युति, फरवरी 5 राशियों के लिए बनेगा लकी महीना
Labh Drishti Yog 2026
20 साल बाद आया शुभ संयोग! मकर संक्रांति पर इन राशियों की बदल सकती है किस्मत
Brihaspati effects
आज की रात घटेगी खास खगोलीय घटना, 4 राशियों को मिलेगा गुरु का आशीर्वाद

वृश्चिक राशि: भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा को मिलेगा बल

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह राजयोग नवम भाव में बनेगा, जो भाग्य, धर्म और गुरु कृपा का भाव होता है. इस समय आपका भाग्य प्रबल रहेगा. रुके हुए कार्य अचानक गति पकड़ सकते हैं. विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, शोध कार्य या आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के योग बनेंगे. पिता या गुरु से सहयोग मिलेगा और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक व परिपक्व होगा.

Advertisement

कन्या राशि: आय, लाभ और इच्छाओं की होगी पूर्ति

कन्या राशि के जातकों के लिए हंस राजयोग 11वें भाव में संचरण करेगा, जो लाभ और आय का भाव माना जाता है. इस दौरान आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. नए आय स्रोत बन सकते हैं, पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित होंगे. आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने लगेंगी.  आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement