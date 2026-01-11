Hans Rajyog 2026: गुरु-बृहस्पति बनाएंगे हंस महापुरुष राजयोग, 3 राशियों के घर लगेगा धन का अंबार

Hans Rajyog 2026: साल 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है. इस वर्ष कई बड़े और छोटे ग्रहों के गोचर से अनेक शुभ योग और राजयोग बनेंगे, जिनका प्रभाव केवल व्यक्ति विशेष पर ही नहीं, बल्कि समाज, देश और दुनिया पर भी दिखाई देगा. इन्हीं में से एक अत्यंत प्रभावशाली योग है हंस महापुरुष राजयोग. जून 2026 में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे. गुरु का यह उच्च स्थिति में होना हंस राजयोग का निर्माण करेगा, जो सुख, समृद्धि, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति का कारक माना जाता है.

और पढ़ें

तुला राशि: कर्म और करियर में मिलेगा स्वर्णिम अवसर

तुला राशि वालों के लिए हंस राजयोग कर्म भाव में बन रहा है, जो कार्यक्षेत्र और पेशेवर जीवन के लिए अत्यंत शुभ संकेत देता है. इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारियां और उच्च अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है. व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार और बड़े निर्णय लेने का है. समाज में आपकी छवि मजबूत होगी. नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उन्हें अब उसके ठोस परिणाम मिलेंगे.

वृश्चिक राशि: भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा को मिलेगा बल

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह राजयोग नवम भाव में बनेगा, जो भाग्य, धर्म और गुरु कृपा का भाव होता है. इस समय आपका भाग्य प्रबल रहेगा. रुके हुए कार्य अचानक गति पकड़ सकते हैं. विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, शोध कार्य या आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के योग बनेंगे. पिता या गुरु से सहयोग मिलेगा और जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक व परिपक्व होगा.

Advertisement

कन्या राशि: आय, लाभ और इच्छाओं की होगी पूर्ति

कन्या राशि के जातकों के लिए हंस राजयोग 11वें भाव में संचरण करेगा, जो लाभ और आय का भाव माना जाता है. इस दौरान आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. नए आय स्रोत बन सकते हैं, पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और प्रभावशाली लोगों से संपर्क स्थापित होंगे. आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने लगेंगी. आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

---- समाप्त ----