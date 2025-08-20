scorecardresearch
 

Feedback

Alwar: 38 साल की साली को 64 साल के जीजा से हुआ प्यार, पति की हत्या कर भागने वाली थी बिहार

अलवर के भिवाड़ी में पत्नी ने अपने जीजा के साथ मिलकर पति की गला घोटकर हत्या कर दी. पति गंभीर बीमारी से पीड़ित था और नौकरी नहीं करता था. पत्नी और जीजा के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं. हत्या के बाद दोनों बिहार भागने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

Advertisement
X
हत्या के आरोप में जीजा-साली गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
हत्या के आरोप में जीजा-साली गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

अलवर जिले के भिवाड़ी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 38 साल की महिला अपने 64 साल के जीजा के प्यार में इस कदर पागल हो गई कि उसने अपने पति की हत्या कर दी. पति लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित था और नौकरी नहीं करता था. इसके चलते वह दिनभर घर पर रहकर शराब पीता था.

पुलिस अधीक्षक प्रशांत किशोर ने बताया कि सोमवार रात को महिला बॉबी ने अपने पति गुड्डू राय की रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी. इस वारदात में उसका जीजा अनुज चौधरी भी शामिल था. हत्या के बाद दोनों घर को बंद करके फरार हो गए. मंगलवार शाम पुलिस को सूचना मिली कि संतरा कॉलोनी में किराए के कमरे में गुड्डू का शव पड़ा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और शव को कब्जे में लिया.

महिला ने पति को उतारा मौत के घाट

सम्बंधित ख़बरें

The terror of the blue drum in Alwar! A husband’s body, suspicion on the wife.
नीले ड्रम ने फिर उगली लाश! अलवर में पति की हत्या, पत्नी और दोस्त गिरफ्तार 
Firozabad woman killed her husband
Firozabad: शातिर निकली शशि, कर दी पति की हत्या 
पति की हत्या मामले में महिला और बॉयफ्रेंड गिरफ्तार. (Photo: ITG)
राजस्थान: पति की हत्या करने वाली पत्नी बॉयफ्रेंड संग गिरफ्तार, शव नीले ड्रम में डालकर हुई थी फरार 
पत्नी ने पति की सुपारी देकर हत्या करा दी- (Photo: Representational)
महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, देवर को दिए थे 50 हजार, फोन से खुला कत्ल का राज 
Firozabad Murder Case
'मुस्कान' से शातिर निकली 'शशि', पति की हत्या का बनाया ऐसा प्लान, सुनकर हो जाएंगे हैरान 

गुड्डू करीब 15 साल से बीमार चल रहा था और परिवार की आर्थिक हालत खराब थी. आए दिन उसके और पत्नी बॉबी के बीच लड़ाई होती थी. बॉबी और अनुज चौधरी एक ही कंपनी में नौकरी करते थे. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्यार का रिश्ता बन गया. बॉबी अपने पति की शराबखोरी और मारपीट से परेशान थी.

Advertisement

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

हत्या के बाद बॉबी और अनुज बिहार भागने की तैयारी में थे. दोनों ने ई-मित्र से 5000 रुपये भी निकाले थे और कॉलोनी से बस पकड़ने वाले थे. लेकिन नीलम चौक से पुलिस ने दोनों को रात करीब 10 बजे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल रस्सी बरामद करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसे कचरे में फेंक दिया था. पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement