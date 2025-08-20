Alwar: 38 साल की साली को 64 साल के जीजा से हुआ प्यार, पति की हत्या कर भागने वाली थी बिहार

अलवर जिले के भिवाड़ी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 38 साल की महिला अपने 64 साल के जीजा के प्यार में इस कदर पागल हो गई कि उसने अपने पति की हत्या कर दी. पति लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित था और नौकरी नहीं करता था. इसके चलते वह दिनभर घर पर रहकर शराब पीता था.

पुलिस अधीक्षक प्रशांत किशोर ने बताया कि सोमवार रात को महिला बॉबी ने अपने पति गुड्डू राय की रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी. इस वारदात में उसका जीजा अनुज चौधरी भी शामिल था. हत्या के बाद दोनों घर को बंद करके फरार हो गए. मंगलवार शाम पुलिस को सूचना मिली कि संतरा कॉलोनी में किराए के कमरे में गुड्डू का शव पड़ा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और शव को कब्जे में लिया.

महिला ने पति को उतारा मौत के घाट

गुड्डू करीब 15 साल से बीमार चल रहा था और परिवार की आर्थिक हालत खराब थी. आए दिन उसके और पत्नी बॉबी के बीच लड़ाई होती थी. बॉबी और अनुज चौधरी एक ही कंपनी में नौकरी करते थे. इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और प्यार का रिश्ता बन गया. बॉबी अपने पति की शराबखोरी और मारपीट से परेशान थी.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

हत्या के बाद बॉबी और अनुज बिहार भागने की तैयारी में थे. दोनों ने ई-मित्र से 5000 रुपये भी निकाले थे और कॉलोनी से बस पकड़ने वाले थे. लेकिन नीलम चौक से पुलिस ने दोनों को रात करीब 10 बजे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल रस्सी बरामद करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसे कचरे में फेंक दिया था. पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है.

