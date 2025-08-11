scorecardresearch
 

8 साल की मासूम से रेप के बाद उदयपुर में बवाल... हाइवे जाम, गाड़ियों में तोड़फोड़, भारी पुलिस फोर्स तैनात

राजस्थान के उदयपुर में 8 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात सामने आई है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है. गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने उदयपुर-चित्तौड़गढ़ नेशनल हाइवे पर जाम लगा दिया. इसी के साथ बसों सहित कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

उदयपुर में 8 साल की बच्ची से रेप. (Photo: Representational)
राजस्थान के उदयपुर जिले में 8 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई है. इसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने उदयपुर-चित्तौड़गढ़ नेशनल हाइवे पर सर्विस रोड जाम कर दिया. बसें, एसडीएम की गाड़ी और अन्य निजी वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई.

जानकारी के अनुसार, यह घटना रविवार शाम करीब 7:30 बजे की है. बच्ची खेत पर गई थी. एक व्यक्ति ने उसके साथ झाड़ियों में ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया. बच्ची गंभीर हालत में घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई. उसकी हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है.

इस मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई. पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद आज सोमवार की सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण डबोक थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. गुस्साए लोगों ने बसों और अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की, हाइवे जाम कर दिया. वाहनों की लंबी कतार लग गई.

पुलिस ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रही है. इलाके में तनाव बना हुआ है. पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है. पुलिस ने जांच तेज कर दी है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चार थानों का अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. थानाधिकारी हुकम सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. एफएसएल और डॉग स्क्वॉड की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

