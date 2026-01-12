scorecardresearch
 
हाथापाई के दौरान एक शख्स के शॉल से गिरा 'टाइम बम', आबादी से दूर झील के बीच लेकर पहुंची पुलिस

Alwar Bomb Suspect Found: राजस्थान के अलवर में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक रिहायशी इलाके में टाइमर लगा हुआ 'बम' जैसी संदिग्ध वस्तु मिली. पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए इस संदिग्ध वस्तु को शहर से दूर जयसमंद बांध के पास सुरक्षित स्थान पर रखवाया है.

Rajasthan News: अलवर के विवेकानंद के सेक्टर-4 स्थित एक घर के पास सोमवार सुबह एक लावारिस बमनुमा वस्तु पड़ी हुई मिली. स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि उसमें टाइमर लगा हुआ था. देखने में यह वस्तु 'बम' जैसी प्रतीत हो रही थी. ऐसे में तुरंत पुलिस टीम उसको उठाकर अलवर शहर से दूर जयसमंद बांध पर लेकर पहुंची और पानी के बीच में खाली जगह पर उसको रखा गया है. साथ ही मामले की जानकारी जयपुर एटीएस और बम निरोधक दस्ता सहित अन्य पुलिस के अधिकारियों को दी गई है.

अरावली विहार थाने सब इंस्पेक्टर भगवान सिंह ने बताया कि सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से अलवर शहर के विवेकानंद नगर में बाबू सिंह के मकान के पास कुछ संदिग्ध बम जैसी वस्तु होने की सूचना मिली.

इस पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसको चेक किया. तो उसमें टाइमर लगा हुआ था और दोनों तरफ कुछ चले जैसा पदार्थ भरा हुआ था. पुलिस किसी तरह से उसे सामान को लेकर तुरंत वहां से रवाना हुई और शहर से दूर जयसमंद बांध के पास पहुंची.

जयसमंद बांध के बीच में खाली जगह पर उस वस्तु को रखा गया है. साथ ही इस मामले की जानकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी गई है. बम निरोधक दस्तावेज व जयपुर एटीएस की टीम अलवर के लिए रवाना हो चुकी है.

जयसमंद झील से लोगों को दूर रखा गया है. इस क्षेत्र में आसपास आबादी क्षेत्र नहीं है. पुलिसकर्मी लगातार इस वस्तु पर नजर रख रहे हैं.

पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बताया कि जब तक यह साफ नहीं होता कि इसमें क्या है? इस पर निगरानी रखी जाएगी. क्योंकि लगातार इसमें टाइमर चल रहा है. ऐसे में कोई भी घटना हो सकती है.

पुलिस ने बताया कि विवेकानंद नगर में रहने वाले बाबू सिंह ने बताया कि सुबह के समय वह और उनकी पत्नी घर पर अकेली थी. इस दौरान इस संदिग्ध व्यक्ति वहां से आया. किसी बात को लेकर उससे उन लोगों की हाथापाई हो गई.

इस पर संदिग्ध व्यक्ति के शॉल में से यह वस्तु गिर गई थी और वह व्यक्ति फरार हो गया था. घटनास्थल के आसपास क्षेत्र में लगे कैमरा की मदद से संबंधित की पहचान करने के प्रयास किया जा रहे हैं.

