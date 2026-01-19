scorecardresearch
 
राजस्थान: कोटा में रीट परीक्षा देकर लौट रही छात्रा का चाइनीज मांझे से कटा गला, स्कूटी से गिरी

राजस्थान के कोटा में मकर संक्रांति के बाद भी चाइनीज मांझे का कहर जारी है. रविवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा देने लौट रही सवाई माधोपुर निवासी जया चौधरी स्कूटी पर बोरखेड़ा पुलिया से गुजरते समय मांझे में उलझ गई. गले, आंख और उंगली में गंभीर चोटें आईं और स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई. आसपास से गुजर रहे डॉक्टर ने मदद की. जया की आंख में पांच टांके लगे. इससे पहले भी मांझे से बच्चे और कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल पर रोक नहीं लग पाई है.

छात्रा के दोस्त को भी चोट लगी है. (Photo: Screengrab)
राजस्थान के कोटा में मकर संक्रांति के बाद भी चाइनीज मांझे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार को बोरखेड़ा पुलिया पर शिक्षक भर्ती परीक्षा देकर लौट रही एक छात्रा चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई. अचानक गले में मांझा उलझने से छात्रा के गले, आंख और हाथ की उंगली में गहरे कट लग गए. हादसे में स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे छात्रा के साथ मौजूद युवती भी चोटिल हो गई.

छात्रा ने दी घटना की जानकारी 
घायल छात्रा की पहचान सवाई माधोपुर निवासी जया चौधरी के रूप में हुई है. जया ने बताया कि वह रीट परीक्षा देने के लिए कोटा के बोरखेड़ा क्षेत्र में अपनी मौसी के यहां आई थी. रविवार को बसंत विहार स्थित परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर वह मौसी की बेटी प्रिया के साथ स्कूटी से लौट रही थी. इसी दौरान बोरखेड़ा पुलिया पर उड़ती पतंग का चाइनीज मांझा अचानक उसके गले में लिपट गया.

बगल से गुजर रहे डॉक्टर ने की मदद
मांझा हटाने की कोशिश में जया की उंगली कट गई और आंख में भी गंभीर चोट आई. संतुलन बिगड़ने से स्कूटी गिर गई, जिससे दोनों युवतियां सड़क पर गिर पड़ीं. संयोग से उसी समय वहां से गुजर रहे एक डॉक्टर ने तुरंत मदद की और घायल छात्रा को एमबीएस अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में जया की आंख में पांच टांके लगाए गए हैं, जबकि गले और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं. फिलहाल उसका इलाज जारी है.

एग्जाम देकर लौट रही छात्रा का चाइनीज मांझे से कटा गला
मांझे से हादसे की आ रही शिकायत 
गौरतलब है कि चाइनीज मांझा पहले भी जानलेवा साबित हो चुका है. 14 जनवरी को इसी मांझे से एक 5 साल के बच्चे के गले में गंभीर चोट आई थी, जिसकी 15 जनवरी को मौत हो गई थी. इसके अलावा शहर में अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं, वहीं पशु-पक्षियों के घायल होने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं. बावजूद इसके, चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई है, जिससे हर दिन राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की जान जोखिम में बनी हुई है.

