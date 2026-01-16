उदयपुर में चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी... जनरल कोच के शीशे चकनाचूर, तीन पैसेंजर्स को आई चोट

राजस्थान के उदयपुर में चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है. यह घटना वीर भूमि एक्सप्रेस ट्रेन में हुई, जिससे यात्रियों में अफरातफरी मच गई. पत्थर लगने से ट्रेन के जनरल कोच के शीशे टूट गए और एक महिला समेत तीन यात्री घायल हो गए. घटना के बाद रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

यह घटना उदयपुर में जयसमंद और जावर माइंस रेलवे स्टेशन के बीच सरसिया फाटक के पास हुई. ट्रेन नंबर 19316 वीर भूमि एक्सप्रेस उदयपुर से जावर माइंस की ओर जा रही थी. इसी दौरान अचानक असामाजिक तत्वों ने चलती ट्रेन पर मोटे-मोटे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. पत्थर सीधे जनरल कोच की खिड़कियों पर लगे, जिससे कांच चकनाचूर हो गए.

पत्थर लगते ही ट्रेन के डिब्बे में तेज आवाज गूंजी. अचानक हुए हमले से यात्री घबरा गए और डिब्बे के अंदर इधर-उधर भागने लगे. इस दौरान ट्रेन में बैठी एक महिला और दो पुरुष यात्रियों को चोटें आईं. घटना के तुरंत बाद यात्रियों ने रेलवे स्टाफ को इसकी सूचना दी.

सूचना मिलते ही ट्रेन को मौके पर ही कुछ देर के लिए रोका गया. रेलवे कर्मियों और अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और जांच शुरू की. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य ट्रेनों को भी स्टेशन के पास रोका गया.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच के दौरान दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. फिलहाल जांच प्रक्रिया जारी है. जांच के बाद वीर भूमि एक्सप्रेस को आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया. रेलवे प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

