scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

उदयपुर में चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी... जनरल कोच के शीशे चकनाचूर, तीन पैसेंजर्स को आई चोट

राजस्थान के उदयपुर में वीर भूमि एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है. जयसमंद और जावर माइंस रेलवे स्टेशन के बीच हुई इस घटना में जनरल कोच के शीशे टूट गए. वहीं एक महिला समेत तीन यात्री घायल हो गए. घटना के बाद ट्रेन को मौके पर रोका गया और रेलवे ने जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
उदयपुर में ट्रेन पर पत्थरबाजी. (Photo: Screengrab)
उदयपुर में ट्रेन पर पत्थरबाजी. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के उदयपुर में चलती ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है. यह घटना वीर भूमि एक्सप्रेस ट्रेन में हुई, जिससे यात्रियों में अफरातफरी मच गई. पत्थर लगने से ट्रेन के जनरल कोच के शीशे टूट गए और एक महिला समेत तीन यात्री घायल हो गए. घटना के बाद रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

यह घटना उदयपुर में जयसमंद और जावर माइंस रेलवे स्टेशन के बीच सरसिया फाटक के पास हुई. ट्रेन नंबर 19316 वीर भूमि एक्सप्रेस उदयपुर से जावर माइंस की ओर जा रही थी. इसी दौरान अचानक असामाजिक तत्वों ने चलती ट्रेन पर मोटे-मोटे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. पत्थर सीधे जनरल कोच की खिड़कियों पर लगे, जिससे कांच चकनाचूर हो गए.

पत्थर लगते ही ट्रेन के डिब्बे में तेज आवाज गूंजी. अचानक हुए हमले से यात्री घबरा गए और डिब्बे के अंदर इधर-उधर भागने लगे. इस दौरान ट्रेन में बैठी एक महिला और दो पुरुष यात्रियों को चोटें आईं. घटना के तुरंत बाद यात्रियों ने रेलवे स्टाफ को इसकी सूचना दी.

सम्बंधित ख़बरें

woman-throws-stone-at-another-train-video-goes-viral-people-angry
चलती ट्रेन से दूसरी ट्रेन पर पत्थर फेंकती महिला का वीडियो वायरल, लोगों में गुस्सा
हिमाचल के ऊना में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी
UP के बाद अब हिमाचल में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी, कोच के टूटे शीशे
विशाखापट्टनम में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव
विशाखापट्टनम में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने वाले 3 संदिग्धों की हुई पहचान
छत्तीसगढ़ में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, तोड़ डाले तीन कोच के शीशे, 5 आरोपी गिरफ्तार
ट्रेन पर पथराव की तस्वीर दिखाता यात्री
महाकुंभ जाने वाली ट्रेन पर पथराव, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के कोच के शीशे टूटे

यह भी पढ़ें: 'दारू पीने के बाद फन के लिए फेंके थे पत्थर', ओडिशा में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव के आरोप में पकड़े गए दोनों आरोपी बोले

Advertisement

सूचना मिलते ही ट्रेन को मौके पर ही कुछ देर के लिए रोका गया. रेलवे कर्मियों और अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और जांच शुरू की. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ अन्य ट्रेनों को भी स्टेशन के पास रोका गया. 

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच के दौरान दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है. फिलहाल जांच प्रक्रिया जारी है. जांच के बाद वीर भूमि एक्सप्रेस को आगे की यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया. रेलवे प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    बीएमसी चुनाव एग्जिट पोल
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement