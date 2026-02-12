scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तेज रफ्तार बनी काल! बेकाबू कैब ने ठेला उड़ाया, सब्जी विक्रेता की मौके पर मौत, Video

जयपुर के बजाज नगर में तेज रफ्तार कैब ने सड़क किनारे खड़े सब्जी ठेले को टक्कर मार दी. हादसे में ठेले के नीचे दबकर महेश सैनी की मौके पर मौत हो गई, जबकि कार सवार बुजुर्ग दंपति घायल हो गए. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. पुलिस ने कार जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है.

Advertisement
X
घटना CCTV में कैद. (Photo: Screengrab)
घटना CCTV में कैद. (Photo: Screengrab)

जयपुर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला. बजाज नगर थाना क्षेत्र में राम मंदिर के पास गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि एक बेकाबू तेज रफ्तार कैब सड़क किनारे खड़े सब्जी के ठेला-टेम्पो को जोरदार टक्कर मार देती है.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ठेला पलट गया और उसके नीचे दबकर सब्जी बेच रहे महेश सैनी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के समय उनका 10 साल का बेटा पास ही मौजूद था, जो बाल-बाल बच गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

यह भी पढ़ें: आंखों में मिर्च, हाथ में चाकू और... जयपुर में दुकानदार से लूट की साजिश नाकाम, Video

सम्बंधित ख़बरें

आरोपी सील्वेसटर मायकल फर्नांडीस.(Photo: Vishal Sharma /ITG)
नकली बाल, चश्मा और ब्लैकमेलिंग का जाल... डॉक्टर से उगाही करने वाला गिरफ्तार
Rajasthan Budget 2026
राजस्थान बजट: सड़कों और लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए सरकार ने खोला खजाना
Dispute over roofing of dargah in Chandpol Jaipur
जयपुर में दरगाह की छत को लेकर विवाद क्यों?
Tension over dargah roof construction in Jaipur's Chandpol circle
क्या है जयपुर की दरगाह को लेकर विवाद? जिसपर भिड़े BJP-कांग्रेस MLA
Responsibilities of the local representative and law enforcement in Jaipur
जयपुर दरगाह विवाद पर क्या बोले विधायक अमीन कागजी?

कार सवार दंपति भी घायल

हादसे में कैब में सवार एक बुजुर्ग दंपति भी घायल हो गए. दोनों को गंभीर चोटें आई हैं. बताया जा रहा है कि वे जयपुर में अपनी मां से मिलने आए थे और दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश जा रहे थे.

हालांकि, कैब चालक को इस हादसे में कोई चोट नहीं आई है. हादसे की सूचना मिलते ही लोग मौके पर जुट गए और घायलों को संभालने की कोशिश की.

Advertisement

देखें वीडियो...

पुलिस ने चालक को लिया हिरासत में

संयोग से हादसे के समय बजाज नगर थानाधिकारी पूनम चौधरी पास में ही पेट्रोलिंग पर थीं. उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए अन्य वाहनों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया.

थानाधिकारी पूनम चौधरी के अनुसार, हादसा ओवरस्पीड की वजह से हुआ. वैशाली नगर से यात्रियों को लेकर दुर्गापुरा स्टेशन जा रही कैब ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे खड़े लोडिंग ठेले को टक्कर मार दी. पुलिस ने कार जब्त कर ली है और आरोपी चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement