तेज रफ्तार बनी काल! बेकाबू कैब ने ठेला उड़ाया, सब्जी विक्रेता की मौके पर मौत, Video

जयपुर में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला. बजाज नगर थाना क्षेत्र में राम मंदिर के पास गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि एक बेकाबू तेज रफ्तार कैब सड़क किनारे खड़े सब्जी के ठेला-टेम्पो को जोरदार टक्कर मार देती है.

और पढ़ें

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ठेला पलट गया और उसके नीचे दबकर सब्जी बेच रहे महेश सैनी की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के समय उनका 10 साल का बेटा पास ही मौजूद था, जो बाल-बाल बच गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

यह भी पढ़ें: आंखों में मिर्च, हाथ में चाकू और... जयपुर में दुकानदार से लूट की साजिश नाकाम, Video

कार सवार दंपति भी घायल

हादसे में कैब में सवार एक बुजुर्ग दंपति भी घायल हो गए. दोनों को गंभीर चोटें आई हैं. बताया जा रहा है कि वे जयपुर में अपनी मां से मिलने आए थे और दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश जा रहे थे.

हालांकि, कैब चालक को इस हादसे में कोई चोट नहीं आई है. हादसे की सूचना मिलते ही लोग मौके पर जुट गए और घायलों को संभालने की कोशिश की.

Advertisement

देखें वीडियो...

पुलिस ने चालक को लिया हिरासत में

संयोग से हादसे के समय बजाज नगर थानाधिकारी पूनम चौधरी पास में ही पेट्रोलिंग पर थीं. उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए अन्य वाहनों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया.

थानाधिकारी पूनम चौधरी के अनुसार, हादसा ओवरस्पीड की वजह से हुआ. वैशाली नगर से यात्रियों को लेकर दुर्गापुरा स्टेशन जा रही कैब ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे खड़े लोडिंग ठेले को टक्कर मार दी. पुलिस ने कार जब्त कर ली है और आरोपी चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

---- समाप्त ----