होटल के कमरे में फंदे से लटके मिले युवक-युवती, दोस्त के पहुंचने पर हुआ खुलासा

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले से एक दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. गंगौर मिडवे होटल के एक कमरे में एक युवक और युवती के शव फंदे से लटके मिले हैं. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और होटल परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई.

और पढ़ें

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मृतकों की पहचान 20 साल के इंद्रा मीणा और 19 साल की मंजू ढांका के रूप में की है. दोनों नारायणपुर क्षेत्र के अजबपुरा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंजू ढांका की अगले महीने किसी अन्य युवक से शादी तय थी, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है.

युवक-युवती के शव बरामद

यह घटना बहरोड़ थाना क्षेत्र के कंकर डोपा गांव के पास स्थित गंगौर मिडवे होटल में हुई. पुलिस के अनुसार, युवक और युवती ने 22 जनवरी को होटल में चेक-इन किया था. शनिवार सुबह युवक इंद्रा मीणा का मित्र नवीन मेहता, निवासी अनंतपुरा गांव, होटल पहुंचा और उनसे मिलने की कोशिश की. कई बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने खिड़की से झांककर देखा, जहां दोनों फंदे से लटके दिखाई दिए.

Advertisement

शादी से पहले युवती की मौत

सूचना मिलते ही बहरोड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और होटल के कमरे को सील कर जांच शुरू की गई. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पोस्टमार्टम के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद गांव में शोक का माहौल छा गया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों ने यह कदम क्यों उठाया और क्या इसके पीछे कोई दबाव, पारिवारिक कारण या अन्य परिस्थिति थी. होटल स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है और रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----